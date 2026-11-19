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किन तारीखों पर आयोजित होगी यूजीसी नेट की परीक्षा? एनटीए की ओर से जारी सूचना में परीक्षा की तारीखें स्पष्ट कर दी गई हैं। परीक्षा दिसंबर में कुल छह दिनों के दौरान आयोजित होगी। परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है: विज्ञापन 14 दिसंबर 2026: परीक्षा का पहला दिन

परीक्षा का पहला दिन 15 दिसंबर 2026: परीक्षा का दूसरा दिन

परीक्षा का दूसरा दिन 16 दिसंबर 2026: परीक्षा का तीसरा दिन

परीक्षा का तीसरा दिन 17 दिसंबर 2026: परीक्षा का चौथा दिन

परीक्षा का चौथा दिन 18 दिसंबर 2026: परीक्षा का पांचवां दिन

परीक्षा का पांचवां दिन 21 दिसंबर 2026: परीक्षा का छठा दिन अभ्यर्थियों को अपने विषय की परीक्षा तारीख जानने के लिए एनटीए की ओर से जारी विषयवार समय-सारणी देखनी होगी।



परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी कब मिलेगी? एनटीए की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी परीक्षा से 21 दिन पहले दी जाएगी। इसके लिए एजेंसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से सूचना जारी करेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा केंद्र के शहर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखें कि यह सूचना परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी से संबंधित है। इसे प्रवेश पत्र न समझें। विज्ञापन विज्ञापन यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का परीक्षा कार्यक्रम कैसे देखें? अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 से संबंधित सूचना देखें। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद परीक्षा समय-सारणी की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। अपने विषय की परीक्षा तारीख और अन्य जानकारियां जांच लें। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। एनटीए की ओर से जारी सूचना में परीक्षा की तारीखें स्पष्ट कर दी गई हैं। परीक्षा दिसंबर में कुल छह दिनों के दौरान आयोजित होगी। परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है:अभ्यर्थियों को अपने विषय की परीक्षा तारीख जानने के लिए एनटीए की ओर से जारी विषयवार समय-सारणी देखनी होगी।एनटीए की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी परीक्षा से 21 दिन पहले दी जाएगी। इसके लिए एजेंसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से सूचना जारी करेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा केंद्र के शहर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखें कि यह सूचना परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी से संबंधित है। इसे प्रवेश पत्र न समझें।अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एजेंसी ने 19 नवंबर 2026 को सार्वजनिक सूचना जारी कर परीक्षा की तारीखों की घोषणा की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2026 तक और इसके बाद 21 दिसंबर 2026 को होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक सूचना के साथ जारी किए गए परिशिष्ट-1 में देख सकते हैं।