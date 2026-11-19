राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने अक्तूबर-नवंबर 2026 की सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की सैद्धांतिक परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन 14 दिसंबर 2026 से 22 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। परीक्षाएं देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी।

विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) परीक्षा सत्र अक्तूबर-नवंबर 2026 पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा का प्रकार सैद्धांतिक परीक्षा परीक्षा शुरू होने की तारीख 14 दिसंबर 2026 परीक्षा की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2026 प्रवेश पत्र जारी होने का समय परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वेबसाइट voc.nios.ac.in

एनआईओएस व्यावसायिक परीक्षा का प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

एनआईओएस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र जारी होने की जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद विद्यार्थी इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज अपनी व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा से जुड़ी जानकारियों की जांच जरूर कर लें।

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विद्यार्थी परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी कहां देखें?

एनआईओएस के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और विषयवार समय-सारणी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके लिए दो आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध हैं:

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मुख्य वेबसाइट: nios.ac.in

nios.ac.in व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वेबसाइट: voc.nios.ac.in

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विषयवार परीक्षा कार्यक्रम ध्यान से देखें और अपनी परीक्षा की तारीख के अनुसार तैयारी करें।