काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) ने देशभर के संबद्ध स्कूलों के लिए अपनी नई डिजिटल आकलन पहल 'स्टूडेंट होलिस्टिक इनसाइट एंड नरचरिंग इवैल्यूएशन' (सीआईएससीई शाइन 2026) शुरू की है। यह एक निःशुल्क और अनिवार्य डिजिटल आकलन कार्यक्रम है। इसके तहत विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और उनकी शैक्षणिक जरूरतों को समझने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों के अंकों या शैक्षणिक प्रदर्शन को मापना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि वे किस तरह सीख रहे हैं और किन विषयों में उन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत है।

किन कक्षाओं के विद्यार्थियों का होगा आकलन?

विज्ञापन

कक्षा 4: कक्षा 3 के अपेक्षित सीखने के स्तर के आधार पर आकलन

कक्षा 3 के अपेक्षित सीखने के स्तर के आधार पर आकलन कक्षा 6: कक्षा 5 के अपेक्षित सीखने के स्तर के आधार पर आकलन

कक्षा 5 के अपेक्षित सीखने के स्तर के आधार पर आकलन कक्षा 9: कक्षा 8 के अपेक्षित सीखने के स्तर के आधार पर आकलन

किन विषयों और क्षमताओं का होगा मूल्यांकन?

विज्ञापन

विज्ञापन

अंग्रेजी

गणित

विज्ञान

सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमताएं

सीआईएससीई शाइन 2026 में अब तक कितने स्कूलों और छात्रों ने लिया हिस्सा?

शाइन 2026 से विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या फायदा होगा?

सीखने की कमियों की पहचान: विद्यार्थियों को किन विषयों या क्षमताओं में परेशानी हो रही है, इसका पता लगाया जा सकेगा।

विद्यार्थियों को किन विषयों या क्षमताओं में परेशानी हो रही है, इसका पता लगाया जा सकेगा। बेहतर शिक्षण व्यवस्था: शिक्षक आकलन से मिली जानकारी के आधार पर अपनी पढ़ाने की रणनीति में सुधार कर सकेंगे।

शिक्षक आकलन से मिली जानकारी के आधार पर अपनी पढ़ाने की रणनीति में सुधार कर सकेंगे। व्यक्तिगत शैक्षणिक सहायता: जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग दिया जा सकेगा।

जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग दिया जा सकेगा। कक्षा में बेहतर शिक्षण: स्कूल विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की जरूरतों को समझकर पढ़ाई के तरीके बेहतर बना सकेंगे।

कब तक चलेगा सीआईएससीई शाइन 2026 का आकलन?

पिछले साल भी किया गया था इस पहल का परीक्षण

सीआईएससीई शाइन 2026 की शुरुआत से पहले परिषद ने पिछले साल इसका प्रायोगिक आकलन भी किया था।

इस परीक्षण में करीब एक लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम 273 स्कूलों में आयोजित किया गया था।

सीआईएससीई शाइन 2026 के तहत तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इनमें चौथी, छठी और नौवीं कक्षा के छात्र शामिल हैं। इस आकलन में विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ की तुलना पिछली कक्षाओं के निर्धारित सीखने के स्तर से की जाएगी।इससे स्कूलों को यह समझने में मदद मिलेगी कि विद्यार्थी निर्धारित शैक्षणिक क्षमताओं को किस हद तक हासिल कर पाए हैं।सीआईएससीई शाइन 2026 में केवल किताबी ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं को भी समझने का प्रयास होगा। इस आकलन में मुख्य रूप से चार क्षेत्र शामिल हैं:यह पहल राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 (एनसीएफ-एसई 2023) और सीआईएससीई की ओर से निर्धारित सीखने के परिणामों के अनुरूप तैयार की गई है।सीआईएससीई की इस पहल को शुरुआत में ही अच्छी भागीदारी मिली है। परिषद के अनुसार, शुरुआत के पहले 48 घंटों में ही करीब 450 संबद्ध स्कूल इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके थे। 15 नवंबर 2026 को शुरुआत के बाद से इस आकलन में विद्यार्थियों की ओर से तीन करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा इस डिजिटल पहल में विद्यार्थियों की भागीदारी को दर्शाता है।सीआईएससीई के अनुसार, इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने से जुड़ी कमियों की पहचान करना है। इसके आधार पर स्कूल और शिक्षक उनकी जरूरत के अनुसार पढ़ाई में मदद कर सकेंगे। इससे कई स्तरों पर फायदा मिलने की उम्मीद है।परिषद का मानना है कि इस पहल से शिक्षकों को विद्यार्थियों के सीखने के तरीके समझने और उनके लिए सही शैक्षणिक फैसले लेने में मदद मिलेगी।सीआईएससीई शाइन 2026 के लिए डिजिटल आकलन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। परिषद से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए इस पहल में भाग लेना अनिवार्य है। स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विद्यार्थियों का आकलन पूरा करना होगा।पिछले साल के इसी अनुभव के आधार पर अब इस पहल को बड़े स्तर पर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर ढंग से समझना और स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना है।