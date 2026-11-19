कर्नाटक में 11वीं कक्षा यानी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) ने वर्ष 2027 की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी समय-सारणी के अनुसार, प्रथम पीयूसी की परीक्षाएं 10 फरवरी 2027 से शुरू होंगी और 23 फरवरी 2027 तक चलेंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषयवार परीक्षा की तारीखें देख सकते हैं। परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी। इनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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