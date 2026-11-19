हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबीओएसई) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नवंबर 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये प्रवेश पत्र टीजीटी (कला) और जेबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं। दोनों परीक्षाएं 22 नवंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

टीजीटी और जेबीटी की परीक्षा कितने बजे होगी?

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने परीक्षा के समय और अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी दी है। दोनों परीक्षाएं अलग-अलग पालियों में आयोजित होंगी। बोर्ड के अनुसार, दोनों परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे होगी। परीक्षा का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:

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टीजीटी (कला) परीक्षा: सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक टीजीटी (कला) के अभ्यर्थी: कुल 14,186 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे

कुल 14,186 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे टीजीटी परीक्षा केंद्र: प्रदेशभर में 80 केंद्र बनाए गए हैं

प्रदेशभर में 80 केंद्र बनाए गए हैं जेबीटी परीक्षा: दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक

दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक जेबीटी के अभ्यर्थी: कुल 7,773 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे

कुल 7,773 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे जेबीटी परीक्षा केंद्र: परीक्षा के लिए 61 केंद्र निर्धारित किए गए हैं

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए किन जानकारियों की जरूरत होगी?

अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए दो जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

आवेदन संख्या

जन्मतिथि

इन जानकारियों की मदद से अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले अनुभाग में जाकर अपना प्रवेश पत्र देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

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हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे बताए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध टीईटी अनुभाग खोलें। नवंबर 2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। अब अपनी आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। मांगी गई जानकारी जमा करें। स्क्रीन पर आपका प्रवेश पत्र दिखाई देगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए उसका प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले कुछ जरूरी तैयारियां पूरी करने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें।

प्रवेश पत्र में अपना नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।

प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से देख लें।

परीक्षा की तारीख और समय की पुष्टि कर लें।

निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना न भूलें।

प्रवेश पत्र से जुड़ी परेशानी होने पर कहां संपर्क करें?

यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने या परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है, तो वह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संपर्क कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों की जांच कर लें।