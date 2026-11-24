राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह पर्ची 25 नवंबर को उपलब्ध होगी। एजेंसी ने तारीख बदलने का कारण नहीं बताया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध लिंक से अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकेंगे।

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