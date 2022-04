Two Degree Programme: कैसे ले पाएंगे दो डिग्री एक साथ, क्या हैं नियम और योग्यता मानदंड? पढ़ें सभी सवालों के जवाब

{"_id":"625983a9bf729d0b1b42b982","slug":"two-degree-simultaneously-programme-approved-in-india-konw-all-faqs-and-answers-here-check-all-related-ugc-guidlines","type":"wiki","status":"publish","title_hn":"Two Degree Programme: कैसे ले पाएंगे दो डिग्री एक साथ, क्या हैं नियम और योग्यता मानदंड? पढ़ें सभी सवालों के जवाब","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Two Degree Programme: कैसे ले पाएंगे दो डिग्री एक साथ, क्या हैं नियम और योग्यता मानदंड? पढ़ें सभी सवालों के जवाब

देवेश शर्मा

Updated Fri, 15 Apr 2022 08:12 PM IST Updated Fri, 15 Apr 2022 08:12 PM IST

सार Two Degree Simultaneously Konw all FAQs and Answers Related UGC Guidlines: यूजीसी की घोषणा के अनुसार, कोई भी विद्यार्थी अपनी रूचि के आधार पर दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों को चुनकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हम इस खबर में दो डिग्री एक साथ करने को लेकर लाखों छात्रों के मन में उठ रहे प्रत्येक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आसान शब्दों में दे रहे हैं।

