जीडीएस भर्ती 2026: पहली मेरिट कब आएगी, नाम आने पर क्या करना होगा? इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ऐसे कर पाएंगे चेक

जीडीएस की मेरिट कैसे डाउनलोड करें?

मेरिट सूची जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने मोबाइल से भी आसानी से अपना नाम या पंजीकरण संख्या चेक कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय डाक के ग्रामीण डाक सेवक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा।

मोबाइल से मेरिट सूची देखने के आसान चरण

सबसे पहले भारतीय डाक के ग्रामीण डाक सेवक भर्ती पोर्टल (indiapost.gov.in/gdsonlineengagement) पर जाएं।

होम पेज पर ‘उम्मीदवार का कोना’ वाले हिस्से में जाएं।

यहां ‘जीडीएस 2026 चयनित उम्मीदवार’ से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अपना संबंधित राज्य या डाक परिमंडल चुनें।

इसके बाद संबंधित मंडल का चयन करें।

पहली चयन सूची की पीडीएफ डाउनलोड करें।

पीडीएफ खोलने के बाद उसमें अपना पंजीकरण नंबर खोजें।



अगर आपका पंजीकरण नंबर सूची में मौजूद है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उम्मीदवारों को सलाह है कि सूची जारी होने के बाद अपना पंजीकरण नंबर पहले से तैयार रखें। इससे पीडीएफ में नाम या नंबर तलाशने में आसानी होगी।