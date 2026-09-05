शिक्षक दिवस: देश के 21 उच्च शिक्षा-पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति करेंगी पुरस्कृत
शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 21 उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को उनके शिक्षण और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।
विस्तार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर आज विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों से चुने गए हैं।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष पुरस्कार के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12 शिक्षक, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 शिक्षक तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के 4 शिक्षक चुने गए हैं। इनमें सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं।
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से NAT 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें जन भागीदारी के अंतर्गत स्वयं, संस्था और सहपाठियों के नामांकन का प्रावधान शामिल था। नामांकन 26 मई से 20 जुलाई तक आमंत्रित किए गए थे।
चयन के लिए क्या रहे मुख्य मापदंड?
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों और संकाय सदस्यों का चयन उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। इसके लिए पढ़ाने की प्रभावशीलता, छात्रों और समाज के लिए किए गए कार्य, शोध एवं नए प्रयोग, प्रायोजित शोध, शिक्षक विकास कार्यक्रम और मार्गदर्शन जैसे कई पहलुओं को देखा जाता है।
पुरस्कार पाने वालों में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के फोरेंसिक फार्मेसी के प्रोफेसर, डीन और ड्रग एवं फूड फोरेंसिक्स केंद्र के प्रमुख डॉ. जयराजसिंह सरवैया भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है।
उन्होंने बताया, "यह हमारे लिए हमेशा खुशी और गर्व की बात है। यह न केवल हमारे प्रयासों की पहचान है, बल्कि उस जगह की भी पहचान है जहां हम काम कर रहे हैं... यह उन प्रयासों की पहचान है जो हमने वर्षों से किए हैं और हर किसी की कड़ी मेहनत की पहचान है। अगर सरकार खुद इसे मान्यता देती है, तो यह इस देश की संस्कृति को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इस देश के लिए और भी अच्छे काम कर पाएंगे।"
2023 से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को भी मिल रहा पुरस्कार
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन दो चरणों में होता है। पहले उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद जूरी समिति शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से अंतिम विजेताओं का चयन करती है।
उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों के लिए यह पुरस्कार 2023 में शुरू किया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार केवल स्कूल शिक्षकों को दिया जाता था। इस बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देना है।
भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को उनके योगदान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है।
कमेंट
कमेंट X