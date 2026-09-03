नालसार विवाद: क्या बीसीआई को छात्रों पर कार्रवाई का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट जवाब, जानें क्या कहा

NALSAR Row: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास कानून के छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति नहीं है। अदालत ने कहा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करना संबंधित शिक्षण संस्थान का विषय है। संस्थान अपने नियमों और विनियमों के अनुसार इस पर फैसला ले सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान दिया।