{"_id":"62795d84a6946d11a75c80f6","slug":"supreme-court-concerned-on-drop-out-says-students-obligation-of-state-govt-to-ensure-children-attend-school","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट : बच्चों का स्कूल जाना सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 10 May 2022 12:25 AM IST