शिखर सम्मेलन : भाजपाध्यक्ष बोले- नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव लौटाने को पीएम मोदी ने आवंटित किए 2700 करोड़

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से प्राचीन वैभव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नड्डा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रोफेसरों के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

Gujarat | Educational institutes are on the path to revival...Rs 2,700 crores has been allotted by PM Modi for retaining the glory of Nalanda University: BJP national president JP Nadda at the Professors Summit in Ahmedabad