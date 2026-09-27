स्कूल: बच्चों के बढ़ते वजन पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी, क्लासरूम से कैंटीन और खेल के मैदान तक करना होगा बदलाव

भारत में बच्चों का बढ़ता वजन और मोटापा बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे रोकने की कोशिश सिर्फ अस्पताल या क्लीनिक तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल की क्लास, कैंटीन, खेल के मैदान और घर, सभी जगह ध्यान देने की जरूरत है।

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बच्चों में हेल्दी आदतों पर जोर, डाइटिंग से बचने की सलाह

बच्चे अपने दिन का काफी समय स्कूल में बिताते हैं। ऐसे में स्कूल उनकी खाने-पीने की आदतों, खेलकूद और सेहत से जुड़ी अच्छी आदतें बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बचपन में बनी आदतें आगे चलकर लंबे समय तक बनी रह सकती हैं।

सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के कंसल्टेंट डॉ. अनिर्बान मंडल ने कहा कि बीमारियों से बचाव वाली हेल्थकेयर में स्कूलों की भूमिका हमारी पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है।

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डॉ. मंडल ने कहा, "चूंकि बच्चे अपने विकास के वर्षों का एक बड़ा हिस्सा क्लासरूम में बिताते हैं, इसलिए वहां बनने वाले लाइफस्टाइल पैटर्न - जैसे खाने-पीने की पसंद, कम शारीरिक गतिविधि वाली आदतें और न्यूट्रिशन की समझ - सीधे तौर पर उनकी जीवन भर की मेटाबोलिक सेहत को आकार देते हैं।"हालांकि, बच्चों के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उपाय कभी भी सख्त डाइटिंग या वजन को लेकर शर्मिंदा करने (वेट स्टिग्मा) पर आधारित नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के मानसिक विकास को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।डॉ. मंडल ने जोर देते हुए कहा, "हमारा क्लिनिकल लक्ष्य कभी भी बढ़ते बच्चों में वजन को लेकर जुनून या शरीर को लेकर चिंता पैदा करना नहीं होता है। इसके बजाय, हमारा ध्यान पूरी तरह से स्वस्थ शारीरिक विकास, संतुलित पोषण, अच्छी नींद और रोजाना खुशी-खुशी शारीरिक गतिविधि करने को बढ़ावा देने पर होना चाहिए।"