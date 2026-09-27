वर्ल्डस्किल्स शंघाई: 63 स्किल्स में उतरी 70 सदस्यीय टीम इंडिया, 14 महिला प्रतिभागी भी शामिल; दिखा रही हुनर

तकनीकी से लेकर हॉस्पिटैलिटी और ब्यूटी तक, इन क्षेत्रों में दिखा रहीं हुनर

महिला प्रतिभागियों की भागीदारी केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, रिटेल सेल्स, हेल्थ एंड सोशल केयर, होटल रिसेप्शन, रेस्तरां सेवा, कुकिंग, पेंटिंग और डेकोरेटिंग, हेयरड्रेसिंग, ब्यूटी थेरेपी, बेकरी और पेस्ट्री एवं कन्फेक्शनरी जैसे क्षेत्रों में है। वर्ल्डस्किल्स इंडिया की प्रतिनिधि और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार मनीषा सेनशर्मा बताती हैं कि शंघाई में युवा महिलाओं की भागीदारी देश के कौशल विकास क्षेत्र में हो रहे बदलाव को दर्शाती है। सेनशर्मा कहती हैं, महिलाएं तकनीकी और विशेष कौशल से लेकर हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी और हस्तशिल्प से जुड़े क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। हमारा प्रयास युवा महिलाओं को अपनी काबिलियत और इच्छाओं के आधार पर कॅरिअर चुनने और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करना है।

इन 14 कौशल श्रेणियों में भारतीय महिला प्रतिभागी

प्रतियोगिता में केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में संपदा देसाई, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग में मेहरुन्निसा बेगम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में अनुजा अजय वारे, फैशन टेक्नोलॉजी में विधि नीरवकुमार सुधार, रिटेल सेल्स में सानिया जोशी और हेल्थ एंड सोशल केयर में विष्णुप्रिया सुनील हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह होटल रिसेप्शन में रशमीत कौर हंसपाल, रेस्तरां सेवा में झांसीरानी राउत, कुकिंग में तनुश्री मपेश, पेंटिंग और डेकोरेटिंग में मुस्कान, हेयरड्रेसिंग में जुई संतोष सपके, ब्यूटी थेरेपी में टी. साबिर सुतार, बेकरी में स्मृति नाम्बियार और पेस्ट्री एवं कन्फेक्शनरी में कृष्णंजलि साहू भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

