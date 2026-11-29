आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी?

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सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा?

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सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करके रखें?

परीक्षा से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही पाली में होगी। इसका समय दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक तय किया गया है। यानी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए कुल तीन घंटे मिलेंगे। आयोग ने ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी देने की जानकारी दी है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले समय और जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के दिन तय समय से पहले केंद्र पर पहुंचना बेहतर रहेगा।उम्मीदवार अपनी एग्जाम सिटी स्लिप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर आरपीएससी आरएएस एग्जाम सिटी स्लिप 2026 से जुड़े लिंक को खोलें। इसके बाद लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी जमा करते ही परीक्षा शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवार इसे ध्यान से जांच लें। अगर लॉगिन करने में परेशानी हो तो दर्ज की गई जानकारी दोबारा जांचें और फिर से कोशिश करें।सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद उसे डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद फाइल को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लें। उम्मीदवार चाहें तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं, ताकि परीक्षा से पहले शहर की जानकारी आसानी से देख सकें। इस पर्ची में दिए गए विवरण को ध्यान से जांचना जरूरी है। ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी मिलती है। इसे परीक्षा का प्रवेश पत्र न समझें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आयोग की ओर से जारी एडमिट कार्ड और जरूरी पहचान पत्र की जानकारी अलग से देखनी होगी।आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा की तारीख, समय और ओएमआर उत्तर पत्रक से जुड़े नियमों की जानकारी पहले ही हासिल कर लें। परीक्षा शहर की जानकारी मिलने के बाद आने-जाने की योजना भी बना लें, ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो। एडमिट कार्ड जारी होने पर उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र के पते और अन्य निर्देशों को भी जरूर जांचें। किसी तरह की नई सूचना या बदलाव के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।