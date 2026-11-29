आरपीएससी आरएएस परीक्षा: जारी हुआ एग्जाम सिटी स्लिप, छह दिसंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 29 Nov 2026 05:01 PM IST
सार
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा 6 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। यहां जानें सिटी स्लिप डाउनलोड करने का आसान तरीका और परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें।
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विस्तार
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। आयोग ने 30 नवंबर 2026 को परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सिटी स्लिप से उम्मीदवारों को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे वे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की तैयारी कर सकेंगे।
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आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी?राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही पाली में होगी। इसका समय दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक तय किया गया है। यानी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए कुल तीन घंटे मिलेंगे। आयोग ने ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी देने की जानकारी दी है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले समय और जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के दिन तय समय से पहले केंद्र पर पहुंचना बेहतर रहेगा।
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सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा?उम्मीदवार अपनी एग्जाम सिटी स्लिप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर आरपीएससी आरएएस एग्जाम सिटी स्लिप 2026 से जुड़े लिंक को खोलें। इसके बाद लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी जमा करते ही परीक्षा शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवार इसे ध्यान से जांच लें। अगर लॉगिन करने में परेशानी हो तो दर्ज की गई जानकारी दोबारा जांचें और फिर से कोशिश करें।
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