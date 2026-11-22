बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए दूसरा डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से दूसरा डमी प्रवेश पत्र जारी होने के बाद विद्यार्थी अब अपनी पंजीकरण संबंधी जानकारी की चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड ने इसे डाउनलोड करने और उसमें सुधार कराने के लिए 21 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया है।

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किन जानकारियों को चेक करना जरूरी है?

यदि किसी विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी या परीक्षा से जुड़ी जानकारी में कोई गलती मिलती है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर अपने विद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। सुधार की प्रक्रिया संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। इस डमी प्रवेश पत्र में गलत जानकारी ठीक नहीं कराने पर आगे परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।

दूसरा डमी प्रवेश पत्र पंजीकरण के समय दी गई जानकारी की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विद्यार्थियों को केवल अपना नाम और फोटो देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें इसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए। इन जानकारियों की विशेष रूप से जांच करें:

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विद्यार्थी का नाम

पिता और माता का नाम

जन्मतिथि

लिंग और वर्ग

विषयों का विवरण

फोटो और हस्ताक्षर

पंजीकरण संख्या और पंजीकरण से जुड़ी अन्य जानकारियां

विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश पत्र में दर्ज सभी विवरण उनके आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाते हों। यदि किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उसे अनदेखा न करें। निर्धारित समय के भीतर अपने विद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

कैसे डाउनलोड करें दूसरा डमी प्रवेश पत्र?

मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी आधिकारिक परीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपनी दूसरा डमी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध डमी प्रवेश पत्रिका या विद्यार्थी प्रवेश वाले विकल्प पर क्लिक करें। उस परीक्षा का चयन करें, जिसके लिए आपने पंजीकरण कराया है। मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसमें पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि शामिल हो सकती है। जानकारी जमा करने के बाद दूसरी डमी प्रवेश पत्रिका खोलें। पत्रिका में दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांचें। प्रवेश पत्रिका डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रख लें।

ध्यान रखें कि दूसरी डमी प्रवेश पत्रिका डाउनलोड करने के साथ-साथ उसमें दर्ज जानकारियों की जांच करना भी जरूरी है।

गलती मिलने पर क्या करें?

यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश पत्र में कोई गलती मिलती है, तो उसे अपने विद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। बोर्ड ने सुधार के लिए 21 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है। इसलिए विद्यार्थियों को इसी अवधि के भीतर जरूरी सुधार कराने होंगे। दूसरा डमी प्रवेश पत्र जारी करने का उद्देश्य अंतिम परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने से पहले गलतियों को पहचानने और ठीक कराने का अवसर देना है।