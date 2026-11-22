राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन की सुविधा आज, 22 नवंबर 2026 को बंद कर देगी। जो विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास आज ही आवेदन करने का मौका है। एनटीए के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 13,29,670 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 11,19,062 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण पूरा करने के साथ परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया है। विद्यार्थी जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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आज आवेदन नहीं किया तो क्या होगा?

आज नियमित आवेदन की अंतिम तारीख है। इसके बाद बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, जो विद्यार्थी आज आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा।

जो विद्यार्थी आज आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त शुल्क देकर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन पत्र में गलती सुधारने के लिए भी सुविधा मिलेगी। एनटीए 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक आवेदन सुधार की सुविधा खोलेगा। इस दौरान विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकेंगे।

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विवरण तारीख नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन 23 से 26 नवंबर 2026 आवेदन पत्र में सुधार 27 से 29 नवंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी 30 दिसंबर 2026 प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 13 जनवरी 2027 परीक्षा की तारीखें 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027

जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

जो विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। पंजीकरण के बाद मिले विवरण की मदद से प्रवेश करें। आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। मांगे गए दस्तावेज, जैसे फोटो और हस्ताक्षर, अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म जमा कर दें। आवेदन पूरा होने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें और उसकी एक प्रति सुरक्षित रख लें।

आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ को संभालकर रखना जरूरी है। भविष्य में आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

जेईई मेन 2027 की परीक्षा कब होगी?

जेईई मेन 2027 के पहले सत्र की परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाएगी। एनटीए के अनुसार, परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होगी। परीक्षा शहर की जानकारी 30 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। वहीं, प्रवेश पत्र 13 जनवरी 2027 को उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा की तारीखों के साथ आवेदन और प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी भी ध्यान में रखनी चाहिए।

जेईई मेन 2027 की परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी?

जेईई मेन 2027 की परीक्षा कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। परीक्षा इन भाषाओं में होगी: