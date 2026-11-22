भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर 29 नवंबर 2026 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2026 का आयोजन करेगा। यह परीक्षा प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसमें उम्मीदवारों की भाषा समझने, तार्किक सोच और गणितीय क्षमता का आकलन किया जाता है। कैट 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसके लिए देशभर के 170 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो घंटे की होगी और इसे तीन पालियों में आयोजित किया जाएगा।

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कैट 2026 की परीक्षा कितने बजे होगी?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र और परीक्षा दिवस से जुड़े निर्देशों का पालन करना जरूरी है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके परीक्षा से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लें।

कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली की अवधि दो घंटे होगी।

पाली परीक्षा का समय पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक तीसरी पाली शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक

उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और पाली के समय के अनुसार ही पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र में निर्धारित प्रवेश समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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कैट 2026 में किन विषयों से पूछे जाएंगे सवाल?

कैट परीक्षा में उम्मीदवारों की तीन प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता परखी जाती है। इनमें भाषा और गद्यांश को समझने की क्षमता, आंकड़ों का विश्लेषण और तार्किक सोच तथा गणितीय क्षमता शामिल हैं। परीक्षा के तीन मुख्य भाग हैं:

भाषा क्षमता और पठन बोध: इसमें भाषा समझने और दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता का आकलन किया जाता है।

इसमें भाषा समझने और दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता का आकलन किया जाता है। आंकड़ा व्याख्या और तार्किक तर्क: इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता परखी जाती है।

इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता परखी जाती है। गणितीय क्षमता: इसमें गणित से जुड़े सवालों को हल करने की क्षमता का आकलन किया जाता है।

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना जरूरी है?

कैट 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे। इनके बिना प्रवेश में परेशानी हो सकती है। उम्मीदवारों को ये दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए:

कैट 2026 के प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति।

प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर लगाने के लिए पासपोर्ट आकार की तस्वीर।

सरकार द्वारा जारी मूल और वैध फोटो पहचान पत्र।

पहचान पत्र के तौर पर उम्मीदवार पैन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज ले जा सकते हैं।

प्रवेश पत्र से जुड़ी किन बातों का रखें ध्यान?

कैट 2026 का प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसकी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। प्रवेश पत्र से जुड़े जरूरी निर्देश इस प्रकार हैं:

प्रवेश पत्र के सभी पृष्ठ ए4 आकार के कागज पर प्रिंट करें।

प्रवेश पत्र तभी मान्य होगा, जब उस पर उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से छपे हों।

प्रवेश पत्र पर वही तस्वीर लगाएं, जिसका इस्तेमाल कैट 2026 के पंजीकरण के दौरान किया गया था।

परीक्षा के समय सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है।

प्रवेश पत्र केवल उसी परीक्षा तिथि और पाली के लिए मान्य होगा, जिसका विवरण उसमें दिए गए ‘परीक्षा दिवस विवरण’ खंड में दर्ज है।

उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी भी निर्देश की अनदेखी से आगे चलकर अयोग्यता की स्थिति बन सकती है।

परीक्षा केंद्र पर किन चीजों की अनुमति नहीं होगी?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ वस्तुओं को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।

कैलकुलेटर और स्मार्ट घड़ी।

अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लेखन सामग्री।

मोटे तल वाले जूते।

बड़े बटन वाले कपड़े।

आभूषण या धातु से बनी अन्य वस्तुएं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जाते समय इन वस्तुओं को साथ न ले जाएं।

परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना होगा? क्या देर से आने पर प्रवेश मिलेगा?

कैट 2026 के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्धारित प्रवेश समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के संबंध में जरूरी निर्देश इस प्रकार हैं:

प्रवेश पत्र में दिए गए प्रवेश समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

निर्धारित समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें।

प्रवेश द्वार बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र का पता और वहां पहुंचने की सुविधा की जानकारी कम से कम एक दिन पहले प्राप्त कर लें।

इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए।

कैट 2026 के लिए प्रवेश पत्र कहां से डाउनलोड करें?

कैट 2026 का प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, पाली और परीक्षा दिवस से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

कैट 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपनी तैयारी के साथ-साथ जरूरी दस्तावेजों और परीक्षा केंद्र से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें: