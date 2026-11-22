केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में विद्यार्थियों की विषयों को समझने की क्षमता, तार्किक सोच और सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करने की योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी केवल उत्तर याद करके परीक्षा न दें, बल्कि विषय की वास्तविक समझ भी प्रदर्शित कर सकें।

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मूल्यांकन व्यवस्था पर कब और कहां होगी चर्चा?

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बताई जा रही है। सीबीएसई के नगर समन्वयक सुमंत कुमार के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार कर रहा है। हालांकि, बोर्ड के हालिया परिपत्र में मौजूदा बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रारूप में तत्काल बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

सीबीएसई की प्रस्तावित मूल्यांकन नीति पर देशभर के स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। यह चर्चा जम्मू में आयोजित होने वाले सीबीएसई के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन में होगी।

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सम्मेलन की तारीख: 17 और 18 दिसंबर

स्थान: जम्मू

सम्मेलन का विषय: मूल्यांकन: वैश्विक दृष्टिकोण और भविष्य के लिए तैयार विद्यार्थी

सम्मेलन में पारंपरिक अंक आधारित मूल्यांकन से आगे बढ़ने और विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की क्षमता को परखने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मौजूदा मूल्यांकन व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया जाएगा।

क्या अब केवल उत्तर याद करने से नहीं मिलेगी सफलता?

प्रस्तावित व्यवस्था में विद्यार्थियों की विषयों को समझने और उनका इस्तेमाल करने की क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं और तयशुदा उत्तर याद करना पर्याप्त नहीं हो सकता। बोर्ड की चर्चा में ऐसे सवालों और मूल्यांकन के तरीकों पर विचार किया जाएगा, जिनसे विद्यार्थियों की वास्तविक समझ का पता चल सके। इस बदलाव के संभावित असर को उदाहरणों से समझ सकते हैं:

विज्ञान: किसी सिद्धांत की परिभाषा लिखने के बजाय विद्यार्थियों से यह समझाने को कहा जा सकता है कि वह सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है।

किसी सिद्धांत की परिभाषा लिखने के बजाय विद्यार्थियों से यह समझाने को कहा जा सकता है कि वह सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। गणित: केवल सूत्र याद रखने के साथ-साथ उन्हें समझने और सवालों को हल करने में इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

केवल सूत्र याद रखने के साथ-साथ उन्हें समझने और सवालों को हल करने में इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तार्किक सोच: विद्यार्थियों को किसी सवाल का जवाब अपने तर्क के आधार पर देने और अलग-अलग अवधारणाओं के बीच संबंध समझने की जरूरत पड़ सकती है।

इस तरह के सवालों का उद्देश्य विद्यार्थियों की गहरी समझ और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को परखना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कैसे जुड़ी है यह पहल?

सीबीएसई की प्रस्तावित पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इस नीति में रटकर सीखने पर निर्भरता कम करने और विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक, तार्किक तथा आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित मूल्यांकन व्यवस्था में भी इसी दिशा में बदलावों पर विचार किया जा रहा है।



शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यार्थियों को ऐसे सवालों का अभ्यास करना चाहिए, जिनमें सीखी गई जानकारी का इस्तेमाल करना पड़े। साथ ही, उन्हें विषयों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझाने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। सम्मेलन में ऐसे मूल्यांकन तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनसे यह पता लगाया जा सके कि विद्यार्थी कक्षा में सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कितनी अच्छी तरह लागू कर सकते हैं।

क्या आगामी बोर्ड परीक्षाओं का प्रश्नपत्र प्रारूप बदल जाएगा?

फिलहाल सीबीएसई ने परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रारूप में किसी तत्काल बदलाव की घोषणा नहीं की है। बोर्ड के आधिकारिक परिपत्र में मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना का उल्लेख है, लेकिन नई व्यवस्था लागू करने की तारीख या संशोधित परीक्षा प्रारूप की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अभी मौजूदा पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप के अनुसार ही तैयारी जारी रखनी चाहिए। बोर्ड की ओर से आगे कोई नया निर्देश जारी होने पर ही परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।