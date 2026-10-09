प्रल्हाद जोशी: आईआईटी मद्रास के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री, देश के भविष्य और नवाचार पर हुई चर्चा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 8 अक्तूबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) परिसर में सुबह की सैर के दौरान छात्रों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने अपने अनुभव, आकांक्षाएं और भारत के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने छात्रों से उनके अनुभवों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही, भारत के भविष्य को लेकर उनके विचार भी जाने।

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जोशी के मुताबिक, छात्रों का उत्साह, उनके विचार और ऊर्जा इस बातचीत को सार्थक बनाने वाले रहे। उन्होंने इसे भारत की युवा आबादी की क्षमता का प्रतिबिंब बताया। यह बातचीत किसी औपचारिक बैठक के बजाय परिसर में सुबह की सैर के दौरान हुई। इससे छात्रों को शिक्षा मंत्री से सीधे संवाद करने और अपने विचार साझा करने का अवसर मिला।