अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (ANRF) ने प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PM ECRG) के लिए आवेदन शुरु हैं। इस योजना का मकसद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं को अपने शोध काम को आगे बढ़ाने में मदद देना है। चुने गए शोधकर्ताओं को तीन साल के लिए 60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके साथ संस्थान के खर्चों के लिए अलग से ओवरहेड राशि भी दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है और 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी।

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