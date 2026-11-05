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Hindi News ›   Education ›   PM Early Career Research Grant 2026 Apply for Research Funding of Up to Rs 60 Lakh

क्या है प्रधानमंत्री ईसीआरजी अनुदान योजना?: शोध के लिए मिलते हैं 60 लाख रुपये, जानें पात्रता समेत पूरी जानकारी

Thu, 05 Nov 2026 03:58 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 05 Nov 2026 03:58 PM IST
सार

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट के लिए आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत शुरुआती करियर के शोधकर्ताओं को तीन साल के लिए 60 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। आवेदन 2 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। जानें योग्यता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन का तरीका और चयन प्रक्रिया।
 

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PM Early Career Research Grant 2026 Apply for Research Funding of Up to Rs 60 Lakh
PM ECRG 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (ANRF) ने प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PM ECRG) के लिए आवेदन शुरु हैं। इस योजना का मकसद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं को अपने शोध काम को आगे बढ़ाने में मदद देना है। चुने गए शोधकर्ताओं को तीन साल के लिए 60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके साथ संस्थान के खर्चों के लिए अलग से ओवरहेड राशि भी दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है और 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी।

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कौन कर सकता है आवेदन?

पात्रता का आधार

जरूरी योग्यता / शर्त

शैक्षणिक योग्यता

विज्ञान या इंजीनियरिंग में पीएचडी

मेडिकल डिग्री

MD, MS, MDS या MVSc डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं

नौकरी की शर्त

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या शोध एवं विकास संस्थान में नियमित शैक्षणिक या शोध पद होना चाहिए

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संस्थान से जुड़ने की तारीख

उम्मीदवार ने तय समय के भीतर संस्थान में काम शुरू किया हो

विशेष छूट

इस आवेदन चक्र में एक बार की छूट दी गई है

छूट के तहत पात्रता

1 फरवरी 2023 या उसके बाद संस्थान से जुड़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं

उम्र की सीमा क्या है?

पात्रता का आधार

शर्त

अधिकतम उम्र

42 साल

उम्र में छूट

SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को 3 साल

भारतीय शोधकर्ता

आवेदन कर सकते हैं

PIO और OCI उम्मीदवार

तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं

सह-प्रधान शोधकर्ता (Co-PI)

PIO और OCI उम्मीदवारों के साथ भारत के किसी संस्थान से जुड़ा Co-PI होना जरूरी है

किसे नहीं मिलेगा अनुदान?

  • जिन उम्मीदवारों को पहले ही पुराने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) या एएनआरएफ से कुछ खास शोध अनुदान मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
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  • आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्हें पहले मिला अनुदान इस योजना की शर्तों के तहत अपात्र तो नहीं बनाता।
  • योजना का मकसद शुरुआती करियर के शोधकर्ताओं को एक बार शोध शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए मदद देना है।
  • इसके तहत चुने गए शोधकर्ताओं को एक बार का करियर अनुदान मिलेगा। परियोजना की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

आवेदन कैसे करना है?

  • उम्मीदवार एएनआरएफ के ऑनलाइन पोर्टल anrfonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करें या पहले से मौजूद SERB Online की जानकारी से लॉग इन करें।
  • इसके बाद यूजर प्रोफाइल में मांगी गई जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म में शोध से जुड़ी जानकारी और प्रस्ताव देना होगा।
  • उम्मीदवार को यह बताना होगा कि वह किस विषय पर काम करेगा और शोध के जरिए क्या हासिल करना चाहता है।
  • आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

  • आवेदन के साथ प्रधान शोधकर्ता का प्रमाणपत्र, संस्थान के प्रमुख का समर्थन पत्र और उम्र का प्रमाण देना होगा। 
  • इसके अलावा शोध प्रस्ताव भी जमा करना जरूरी है। 
  • शोध प्रस्ताव में किए जाने वाले काम, उसकी जरूरत और योजना की जानकारी साफ तौर पर लिखनी होगी। 
  • उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज तय फॉर्मेट में अपलोड करने चाहिए। 
  • आवेदन 2 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ही जमा किया जा सकता है। 
  • अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

अनुदान की राशि किन कामों में खर्च कर सकते हैं?

तीन साल के लिए मिलने वाली 60 लाख रुपये तक की सहायता में ओवरहेड खर्च शामिल नहीं है। इस राशि का इस्तेमाल शोध उपकरण खरीदने, परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों, जरूरी सामग्री, यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए किया जा सकता है। योजना के तहत ओपन-एक्सेस शोध प्रकाशन और पेटेंट दाखिल करने के खर्च में भी मदद मिल सकती है। परियोजना से जुड़े काम के लिए विदेश यात्रा की अनुमति भी है। हालांकि, अनुदान का इस्तेमाल योजना के नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों का चयन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के साथ जमा किए गए शोध प्रस्ताव में उम्मीदवार को अपने काम की योजना और उद्देश्य बताने होंगे। समिति प्रस्तावों की समीक्षा कर चयन के लिए सिफारिश करेगी। यह योजना एक बार मिलने वाला करियर अनुदान है और इसके तहत शोध परियोजना की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता, दस्तावेज और अनुदान से जुड़े नियमों को ध्यान से पढ़ लें। आवेदन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे है।

 

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