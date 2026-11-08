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नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू: 14 नवंबर तक करें आवेदन; इस दिन आएगा अलॉटमेंट का नतीजा

Sun, 08 Nov 2026 01:27 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 01:27 PM IST
सार

नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। उम्मीदवार 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं। कॉलेज और कोर्स चुनने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। सीट अलॉटमेंट का नतीजा 17 नवंबर को जारी किया जाएगा। जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका, जरूरी तारीखें और आवेदन से जुड़ी अहम बातें।
 

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NEET PG 2026 Round 2 Counselling Registration Begins Apply by November 14 Check Important Dates
NEET PG 2026 Round 2 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीजी कोर्स में दाखिले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 14 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक 8 नवंबर को दोपहर एक बजे सक्रिय किया गया। जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी, वे अब दूसरे राउंड में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन?

  • पहले राउंड में सीट नहीं पाने वाले उम्मीदवार दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • इसके अलावा वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जो दूसरे राउंड में हिस्सा लेने के योग्य हैं और काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं।
  • इसके लिए उन्हें तय समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल रजिस्ट्रेशन करने से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
  • इसके बाद उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भी चुनने होंगे। तय समय के भीतर पसंद भरना और उन्हें लॉक करना जरूरी है।

कॉलेज और कोर्स कब चुन सकेंगे?

दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को कॉलेज और कोर्स चुनने का मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 15 नवंबर 2026 तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर सकेंगे। इसी तारीख तक उन्हें अपनी चुनी हुई पसंद को लॉक भी करना होगा। पसंद लॉक करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताओं की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। अगर वे तय समय के भीतर अपनी पसंद लॉक नहीं करते हैं, तो सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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सीट अलॉटमेंट का नतीजा कब आएगा?

  • मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 नवंबर को जारी किया जाएगा।
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  • इसमें उम्मीदवारों को पता चलेगा कि उन्हें उनकी भरी गई पसंद के आधार पर कौन-सा कॉलेज और कोर्स मिला है।
  • सीट आवंटन का नतीजा जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक निर्देश देखने चाहिए।
  • उन्हें वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार तय समय में जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं?

  • दूसरे राउंड में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां नीट पीजी राउंड 2 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करें।
  • फिर फीस जमा करने वाले हिस्से में जाकर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचने के बाद उसे जमा कर दें।
  • आखिर में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 14 नवंबर से पहले पूरी करें।

कौन-सी तारीखें याद रखना जरूरी है?

नीट पीजी 2026 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी जरूरी तारीखों का ध्यान रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 8 नवंबर से शुरू हो चुका है और आवेदन के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। कॉलेज और कोर्स चुनने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। इसी दिन पसंद लॉक करने की भी आखिरी तारीख है। दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 नवंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से सभी तारीखें देख सकते हैं।
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