Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   CBSE Aryabhata Ganit Challenge 2026 Registration Exam Dates Pattern and Awards for Classes 8 to 10

सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026: कक्षा 8 से 10 के छात्रों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका, जानें

Mon, 09 Nov 2026 01:07 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 09 Nov 2026 01:07 PM IST
सार

CBSE Aryabhata Ganit Challenge 2026: सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026 की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के दो चरण होंगे। पहले चरण में स्कूल स्तर पर परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। छात्रों को गणित की समझ परखने का मौका मिलेगा। जानें रजिस्ट्रेशन की तारीख, परीक्षा का तरीका, फीस और पुरस्कार की पूरी जानकारी।

विज्ञापन
CBSE Aryabhata Ganit Challenge 2026 Registration Exam Dates Pattern and Awards for Classes 8 to 10
CBSE Aryabhata Ganit Challenge 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए आर्यभट्ट गणित चैलेंज (AGC) 2026 की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता का मकसद छात्रों में गणित की समझ, सोचने की क्षमता और सवाल हल करने की आदत को बढ़ावा देना है। इसमें छात्रों को गणित के अलग-अलग विषयों से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहला चरण स्कूल स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले छात्रों को अपनी गणित की जानकारी और समझ दिखाने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन

पहले चरण का रजिस्ट्रेशन कब होगा?

आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026 का पहला चरण स्कूल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस चरण में छात्र अपने स्कूल के जरिए हिस्सा ले सकेंगे। स्कूलों को 25 और 26 नवंबर 2026 को सवालों के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह परीक्षा स्कूल में ही होगी और इसमें शामिल होने के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी पहले चरण में हिस्सा लेना पूरी तरह मुफ्त रहेगा। स्कूल अपने स्तर पर छात्रों की भागीदारी और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पूरी करेंगे।
विज्ञापन

दूसरे चरण की परीक्षा कब होगी?

पहले चरण के बाद हर स्कूल से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन छात्रों को दूसरे चरण के लिए चुना जाएगा। इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक किया जा सकेगा। दूसरे चरण की परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी। इस चरण में हिस्सा लेने के लिए हर स्कूल को 900 रुपये फीस देनी होगी। इसलिए स्कूलों को तय समय के भीतर चुने गए तीनों छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। दूसरे चरण में छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गणित की समझ दिखाने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाएंगे?

आर्यभट्ट गणित चैलेंज के दूसरे चरण में एक घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी। यह कुल 40 अंकों की होगी। इसमें बहुविकल्पीय सवाल यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए दिए गए विकल्पों में से सही जवाब चुनना होगा। खास बात यह है कि गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। परीक्षा में गणित के कई जरूरी हिस्सों से सवाल पूछे जाएंगे। इनमें बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ों का विश्लेषण जैसे विषय शामिल हैं। छात्रों को इन विषयों की अच्छी समझ रखनी होगी, ताकि वे तय समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब दे सकें।

छात्रों को कौन-से पुरस्कार मिलेंगे?

दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। हर क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के दूसरे चरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 100 छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वहीं, पहले चरण में हिस्सा लेने वाले स्कूलों में से हर क्षेत्र के शीर्ष 10 स्कूलों को प्रशंसा प्रमाणपत्र यानी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे छात्रों के साथ-साथ स्कूलों को भी गणित की पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, दिए गए विवरण में पुरस्कारों के अलावा किसी नकद इनाम या अन्य लाभ की जानकारी नहीं दी गई है।

आवेदन और पूरी जानकारी कहां मिलेगी?

आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026 में हिस्सा लेने के इच्छुक छात्र अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट और सीबीएसई एजीसी पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूलों को पहले चरण के लिए 4 से 18 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद चुने गए तीन छात्रों का दूसरे चरण के लिए 27 से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्कूल से समय पर जानकारी लें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, ताकि किसी जरूरी तारीख या प्रक्रिया से चूक न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed