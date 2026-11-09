सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026: कक्षा 8 से 10 के छात्रों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका, जानें

पहले चरण का रजिस्ट्रेशन कब होगा?

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दूसरे चरण की परीक्षा कब होगी?

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परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाएंगे?

छात्रों को कौन-से पुरस्कार मिलेंगे?

आवेदन और पूरी जानकारी कहां मिलेगी?

आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026 का पहला चरण स्कूल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस चरण में छात्र अपने स्कूल के जरिए हिस्सा ले सकेंगे। स्कूलों को 25 और 26 नवंबर 2026 को सवालों के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह परीक्षा स्कूल में ही होगी और इसमें शामिल होने के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी पहले चरण में हिस्सा लेना पूरी तरह मुफ्त रहेगा। स्कूल अपने स्तर पर छात्रों की भागीदारी और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पूरी करेंगे।पहले चरण के बाद हर स्कूल से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन छात्रों को दूसरे चरण के लिए चुना जाएगा। इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक किया जा सकेगा। दूसरे चरण की परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी। इस चरण में हिस्सा लेने के लिए हर स्कूल को 900 रुपये फीस देनी होगी। इसलिए स्कूलों को तय समय के भीतर चुने गए तीनों छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। दूसरे चरण में छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गणित की समझ दिखाने का मौका मिलेगा।आर्यभट्ट गणित चैलेंज के दूसरे चरण में एक घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी। यह कुल 40 अंकों की होगी। इसमें बहुविकल्पीय सवाल यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए दिए गए विकल्पों में से सही जवाब चुनना होगा। खास बात यह है कि गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। परीक्षा में गणित के कई जरूरी हिस्सों से सवाल पूछे जाएंगे। इनमें बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ों का विश्लेषण जैसे विषय शामिल हैं। छात्रों को इन विषयों की अच्छी समझ रखनी होगी, ताकि वे तय समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब दे सकें।दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। हर क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के दूसरे चरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 100 छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वहीं, पहले चरण में हिस्सा लेने वाले स्कूलों में से हर क्षेत्र के शीर्ष 10 स्कूलों को प्रशंसा प्रमाणपत्र यानी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे छात्रों के साथ-साथ स्कूलों को भी गणित की पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, दिए गए विवरण में पुरस्कारों के अलावा किसी नकद इनाम या अन्य लाभ की जानकारी नहीं दी गई है।आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2026 में हिस्सा लेने के इच्छुक छात्र अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट और सीबीएसई एजीसी पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूलों को पहले चरण के लिए 4 से 18 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद चुने गए तीन छात्रों का दूसरे चरण के लिए 27 से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्कूल से समय पर जानकारी लें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, ताकि किसी जरूरी तारीख या प्रक्रिया से चूक न हो।