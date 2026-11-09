सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: 95% से ज्यादा अंक लाने हैं तो अपनाएं ये आसान तरीके, तैयारी होगी मजबूत

पुराने प्रश्नपत्र हल करना क्यों जरूरी है?

बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सवाल हल करने का अभ्यास भी जरूरी है।

इसके लिए छात्रों को पिछले पांच से दस साल के प्रश्नपत्र और सीबीएसई के सैंपल पेपर हल करने चाहिए।

कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम दो बार तीन घंटे का समय तय करके पूरा पेपर हल करें।

इसके लिए स्टॉपवॉच या घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे परीक्षा के दौरान समय का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे।

साथ ही यह भी पता चलेगा कि कौन से विषय या सवाल हल करने में ज्यादा समय लग रहा है।

रटने के बजाय विषय को समझना क्यों जरूरी है?

विज्ञापन

उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है?

विज्ञापन

विज्ञापन

शॉर्ट नोट्स और दोहराई कैसे मदद करेंगे?

95 फीसदी से ज्यादा अंक कैसे लाएं?

सीबीएसई की परीक्षा में अब ऐसे सवालों पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनमें छात्रों को अपनी समझ और जानकारी का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए किसी परिभाषा, नियम या फॉर्मूले को केवल याद करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि वह कैसे और क्यों काम करता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान में किसी नियम को पढ़ते समय उसके पीछे का कारण और इस्तेमाल भी समझें। गणित में फॉर्मूले को याद करने के साथ यह जानें कि उसे किस तरह के सवाल में लगाना है। फ्लोचार्ट, माइंड मैप और साफ चित्र बनाकर पढ़ने से विषय समझना आसान हो सकता है।परीक्षा में सवाल का सही जवाब जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से लिखना भी है। उत्तर लिखते समय मुख्य बातों को छोटे-छोटे बिंदुओं में लिखें। जरूरी शब्दों और अहम जानकारी को रेखांकित कर सकते हैं, ताकि जांच करने वाले शिक्षक की नजर उन पर आसानी से पड़े। गणित और विज्ञान के सवाल हल करते समय सभी जरूरी चरण साफ-साफ दिखाएं। इससे सही तरीके से हल किए गए चरणों के अंक मिलने में मदद मिल सकती है। उत्तर को बेवजह लंबा न करें। सवाल की मांग और तय शब्द सीमा के अनुसार सटीक जवाब लिखें।बोर्ड परीक्षा की तैयारी में नियमित दोहराई यानी रिविजन की बड़ी भूमिका होती है। छात्र रोजाना जो भी पढ़ें, उसके छोटे नोट्स बनाते जाएं। इनमें जरूरी परिभाषाएं, फॉर्मूले, तारीखें, नियम और मुख्य बिंदु लिख सकते हैं। चाहें तो याद रखने के लिए फ्लैशकार्ड भी बना सकते हैं। इन नोट्स की मदद से परीक्षा के आखिरी दिनों में कम समय में जरूरी टॉपिक दोहराए जा सकते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते एक दिन पहले पढ़े गए पूरे पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए तय करें। इससे पुरानी पढ़ाई याद रखने और कमजोर टॉपिक पहचानने में मदद मिलेगी।सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 में 95 फीसदी से ज्यादा अंक लाने के लिए छात्रों को शुरुआत से ही पढ़ाई की सही योजना बनानी चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह पढ़ने, पुराने प्रश्नपत्र हल करने, विषयों को समझने और नियमित दोहराई करने से तैयारी मजबूत हो सकती है। इसके साथ उत्तर लिखने का अभ्यास भी करते रहें। पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। परीक्षा के समय घबराने के बजाय जो पढ़ा है, उस पर भरोसा रखें। इन पांच तरीकों को रोजमर्रा की पढ़ाई में शामिल करके बेहतर नतीजे पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।