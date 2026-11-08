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Hindi News ›   Education ›   CSIR UGC NET December 2026 Last Date to Apply Tomorrow Over 2.39 Lakh Applications Submitted

सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आवेदन का आखिरी मौका, 2.39 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा; कल रात 11:50 बजे तक करें अप्लाई

Sun, 08 Nov 2026 04:32 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 04:32 PM IST
सार

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। अब तक 2.39 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं, जबकि दो लाख से अधिक उम्मीदवार फीस भी भर चुके हैं। योग्य उम्मीदवार बिना लेट फीस के रात 11:50 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। जानें आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज, श्रेणी के अनुसार फीस और पूरी जानकारी।
 

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CSIR UGC NET December 2026 Last Date to Apply Tomorrow Over 2.39 Lakh Applications Submitted
UGC NET December 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर 2026 तय की गई है। योग्य उम्मीदवार सोमवार रात 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 9 नवंबर किया गया था। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ तय शुल्क भी जमा करना होगा। आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जल्द फॉर्म भरें।
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अब तक कितने आवेदन आए हैं?

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 2,39,582 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 2,01,464 से ज्यादा उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के साथ आवेदन शुल्क भी जमा कर चुके हैं। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास आवेदन पूरा करने का आखिरी मौका है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरें और समय रहते फीस जमा कर दें, ताकि आवेदन अधूरा न रह जाए।
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क्या लेट फीस देनी होगी?

एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक बिना किसी लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। उम्मीदवारों को आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से सर्वर धीमा हो सकता है या तकनीकी परेशानी आ सकती है।
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आवेदन कैसे कर सकते हैं?

सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं। होमपेज पर संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन चुनकर अपनी जरूरी जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर मिले आवेदन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। अब व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज तय प्रारूप में अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें। आखिर में फॉर्म जमा करके उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें।

आवेदन के लिए कितनी फीस देनी होगी?

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों से अलग आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 1,150 रुपये जमा करने होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये तय किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और थर्ड जेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों को 325 रुपये देने होंगे। उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार ही शुल्क जमा करना चाहिए। भुगतान पूरा होने के बाद उसकी पुष्टि जरूर जांच लें।

कौन-सी बातें याद रखना जरूरी हैं?

उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें। नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जानकारियों को जमा करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। फोटो और हस्ताक्षर भी तय आकार और प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे है। इस समय तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ अपने पास रखें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
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