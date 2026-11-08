सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आवेदन का आखिरी मौका, 2.39 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा; कल रात 11:50 बजे तक करें अप्लाई
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 04:32 PM IST
सार
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। अब तक 2.39 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं, जबकि दो लाख से अधिक उम्मीदवार फीस भी भर चुके हैं। योग्य उम्मीदवार बिना लेट फीस के रात 11:50 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। जानें आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज, श्रेणी के अनुसार फीस और पूरी जानकारी।
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विस्तार
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर 2026 तय की गई है। योग्य उम्मीदवार सोमवार रात 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 9 नवंबर किया गया था। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ तय शुल्क भी जमा करना होगा। आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जल्द फॉर्म भरें।
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अब तक कितने आवेदन आए हैं?सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एनटीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 2,39,582 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 2,01,464 से ज्यादा उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के साथ आवेदन शुल्क भी जमा कर चुके हैं। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास आवेदन पूरा करने का आखिरी मौका है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरें और समय रहते फीस जमा कर दें, ताकि आवेदन अधूरा न रह जाए।
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क्या लेट फीस देनी होगी?एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक बिना किसी लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। उम्मीदवारों को आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से सर्वर धीमा हो सकता है या तकनीकी परेशानी आ सकती है।
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