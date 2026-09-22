सीबीएसई विशेष परीक्षा 2026: पश्चिम एशियाई देशों के छात्रों के लिए एलओसी प्रक्रिया शुरू, कैसे भरें फॉर्म? जानें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पश्चिम एशियाई देशों के उन छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा 2026 की LOC (List of Candidates) भरने का यूजर मैनुअल जारी किया है, जहां पहले परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। 15 सितंबर 2026 को जारी सर्कुलर के अनुसार, रेगुलर और प्राइवेट दोनों श्रेणी के छात्र अपनी पसंद के एक या अधिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए LOC भर सकते हैं।

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किन छात्रों के लिए है सुविधा? यह सुविधा केवल पश्चिम एशियाई देशों के उन रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए उपलब्ध है, जहां परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। LOC भरने से पहले छात्रों को अपनी पिछली परीक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेज, जैसे एडमिट कार्ड और मार्क्स स्टेटमेंट, अपने पास रखने होंगे। विज्ञापन आवेदन के बाद एप्लीकेशन नंबर संभालकर रखें CBSE के यूजर मैनुअल में छात्रों को LOC भरने की प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। छात्रों को इस नंबर को नोट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। साथ ही, LOC भरते समय मुख्य परीक्षा से जुड़ी जानकारी अपने पास रखना जरूरी है।

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