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Hindi News ›   Education ›   CBSE Special Exam 2026: LOC Registration Begins for West Asian Countries, Check Steps to Apply

सीबीएसई विशेष परीक्षा 2026: पश्चिम एशियाई देशों के छात्रों के लिए एलओसी प्रक्रिया शुरू, कैसे भरें फॉर्म? जानें

Tue, 22 Sep 2026 11:47 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 22 Sep 2026 11:47 AM IST
सार

पश्चिम एशियाई देशों के छात्रों के लिए सीबीएसई विशेष परीक्षा 2026 की एलओसी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 22 से LOC भर सकते हैं और एक या अधिक विषय चुन सकते हैं।

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CBSE Special Exam 2026: LOC Registration Begins for West Asian Countries, Check Steps to Apply
CBSE Board - फोटो : Official Website

विस्तार
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पश्चिम एशियाई देशों के उन छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा 2026 की LOC (List of Candidates) भरने का यूजर मैनुअल जारी किया है, जहां पहले परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। 15 सितंबर 2026 को जारी सर्कुलर के अनुसार, रेगुलर और प्राइवेट दोनों श्रेणी के छात्र अपनी पसंद के एक या अधिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए LOC भर सकते हैं।

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किन छात्रों के लिए है सुविधा?

यह सुविधा केवल पश्चिम एशियाई देशों के उन रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए उपलब्ध है, जहां परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। LOC भरने से पहले छात्रों को अपनी पिछली परीक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेज, जैसे एडमिट कार्ड और मार्क्स स्टेटमेंट, अपने पास रखने होंगे।

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आवेदन के बाद एप्लीकेशन नंबर संभालकर रखें

CBSE के यूजर मैनुअल में छात्रों को LOC भरने की प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। छात्रों को इस नंबर को नोट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। साथ ही, LOC भरते समय मुख्य परीक्षा से जुड़ी जानकारी अपने पास रखना जरूरी है।

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LOC कैसे भरें?

पश्चिम एशियाई देशों के उन छात्रों के लिए CBSE ने विशेष परीक्षा 2026 की LOC भरने की प्रक्रिया बताई है, जिनकी मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। रेगुलर और प्राइवेट दोनों श्रेणी के छात्र 22 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक LOC भर सकते हैं। उम्मीदवार एक या अधिक विषयों का चयन कर सकते हैं।
  • CBSE की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाएं।
  • ‘पश्चिम एशियाई देशों - कक्षा XII, 2026 के लिए विशेष परीक्षा’ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • ‘विशेष परीक्षा - कक्षा XII, 2026’ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलें।
  • पोर्टल पर ‘Special Exam’ टैब पर क्लिक करें।
  • पिछली परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • ईमेल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर दिए गए विषयों की सूची में से अपनी पसंद के विषय चुनें।
  • उम्मीदवार एक या अधिक विषयों का चयन कर सकते हैं। इनमें वे विषय शामिल हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी।
  • आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें।
  • आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले आवेदन नंबर को नोट करके सुरक्षित रखें।
  • इसके बाद ‘Confirmation Page’ पर क्लिक करके जमा किए गए आवेदन को देख सकते हैं।

छात्रों के लिए जरूरी बातें

LOC भरते समय उम्मीदवारों को सभी निर्देश ध्यान से पढ़कर उनका पालन करना होगा। विशेष परीक्षा में प्राप्त अंक पहले मिले अंकों की जगह ले लेंगे। परीक्षा केंद्र वही रहेंगे, जो मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए थे। LOC भरने की सुविधा 22 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
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