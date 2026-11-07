ओडिशा: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, पीजी की 318 नई सीटें बढ़ीं, अब कुल संख्या 938 हुई
भुवनेश्वर, पीटीआई Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2026 09:50 AM IST
सार
ओडिशा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 318 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी है। इसके बाद कुल सीटों की संख्या 620 से बढ़कर 938 हो गई है। पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी पीजी कोर्स शुरू होंगे। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने और बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।
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विस्तार
ओडिशा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राज्य में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की 318 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य में पीजी मेडिकल सीटों की कुल संख्या 620 से बढ़कर 938 हो गई है। यह मंजूरी पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों और दूसरे संस्थानों में अलग-अलग विभागों के लिए दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से राज्य में मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और छात्रों को पीजी की पढ़ाई के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे।
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किन कॉलेजों को मिली मंजूरी?
- एनएमसी की मंजूरी से ओडिशा के पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
- इन कॉलेजों में कुल 153 सीटें दी गई हैं।
- केओंझर के धरनीधर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 10 विभागों में 44 सीटें मिली हैं।
- सुंदरगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज को आठ विभागों में 22 सीटें और कोरापुट के एसएलएन मेडिकल कॉलेज को नौ विभागों में 28 सीटें दी गई हैं।
- तलचर और फूलबनी के मेडिकल कॉलेजों को भी क्रमशः 32 और 27 सीटें मिली हैं।
किन कॉलेजों में बढ़ीं सीटें?राज्य के कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजों में भी पीजी की सीटें बढ़ाई गई हैं। बारीपदा के पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 20 से बढ़कर 53 हो गई है। बलांगीर के भीमा भोई मेडिकल कॉलेज में अब 10 की जगह 54 सीटें होंगी। बालासोर के फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें आठ से बढ़कर 54 हो गई हैं। भुवनेश्वर के पीजीआईएमईआर और कैपिटल अस्पताल को 11 अतिरिक्त सीटें मिली हैं। इससे इन संस्थानों में पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे।
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दूसरे संस्थानों को कितनी सीटें मिलीं?कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पीजी की 17 अतिरिक्त सीटें दी गई हैं। आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर को तीन और सीटें मिली हैं। वहीं, बुर्ला के वीआईएमएसएआर को 11 अतिरिक्त सीटें दी गई हैं। इन सभी मंजूरियों के बाद राज्य में पीजी मेडिकल सीटों की कुल संख्या 938 पहुंच गई है। पहले यह संख्या 620 थी। यानी अब मेडिकल के छात्रों के पास विशेषज्ञता की पढ़ाई करने के लिए पहले से ज्यादा विकल्प होंगे।
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