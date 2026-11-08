दिल्ली के आठ सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत: लगेंगे लिफ्ट-एसी और स्मार्ट लैब, किस स्कूल को कितना मिलेगा बजट?

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मॉड्यूलर फर्नीचर लगाया जाएगा

इन आठ स्कूलों में होंगे विकास कार्य

इस परियोजना में पूर्वी दिल्ली के आठ सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें आईपी एक्सटेंशन, गांधी नगर और सूरजमल विहार के सीएम श्री स्कूलों के अलावा शकूरपुर, चिल्ला गांव, खिचड़ीपुर, राजगढ़ कॉलोनी और विवेक विहार के स्कूल शामिल हैं। परियोजना के लिए निर्धारित बजट में करीब 13 करोड़ रुपये सिविल कार्यों और 9.50 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिकल व अन्य आधुनिक सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।परियोजना में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों के लिए भी जगह बनाई गई है। इसके तहत स्कूल परिसरों में एक्रेलिक सिंथेटिक कोर्ट विकसित किए जाएंगे।इनमें अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) के मानकों के अनुरूप कोर्ट तैयार करने की व्यवस्था शामिल है। इससे विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में ही खेल अभ्यास के लिए बेहतर जगह मिल सकेगी।स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों में आने-जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था होगी। वहीं कक्षाओं और अन्य निर्धारित स्थानों पर वातानुकूलित व्यवस्था विकसित की जाएगी। विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक लैब तैयार की जाएंगी। विद्यार्थियों के बैठने के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर लगाया जाएगा। आग से सुरक्षा के लिए ऑटोमैटिक फायर फाइटिंग सिस्टम और बिजली की खपत कम करने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।आईपी एक्सटेंशन स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी)/स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एसओएसई) में करीब 1.90 करोड़ रुपये, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय (आरएसकेवी) नंबर-2 शकूरपुर में 3.17 करोड़ रुपये, चिल्ला गांव मयूर विहार फेज-1 स्थित सरकारी सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2.37 करोड़ रुपये और खिचड़ीपुर स्थित एसओई/एसओएसई में करीब 2.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह गांधी नगर स्थित आरपीवीवी/एसओएसई में 2.81 करोड़ रुपये, सूरजमल विहार स्थित आरपीवीवी/एसओएसई में 3.98 करोड़ रुपये, राजगढ़ कॉलोनी स्थित एसबीवी में 3.17 करोड़ रुपये और विवेक विहार फेज-2 स्थित जीजीएसएसएस में करीब 2.42 करोड़ रुपये की लागत से काम कराया जाएगा।