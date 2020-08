Odisha 12th Result 2020: कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी, 70.21 फीसदी छात्र हुए पास

काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा ने आज यानि 12 अगस्त, 2020 को 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा के परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइटों orissaresults.nic.in और chseodisha.nic.in हैं। छात्र तीसरे पक्ष के परिणाम वेबसाइट के साथ-साथ indiaresults.com और examresults.net पर भी परिणाम की जांच कर सकते हैं।

Bhubaneswar: Council of Higher Secondary Education (CHSE) Odisha announces the results for Higher Secondary (Plus 2) Science Stream Examination 2020. The passing percentage this year is 70.21%. 68,374 out of 97377 candidates have passed, of which 38301 are boys & 30073 are girls. pic.twitter.com/u7rnxNI6om