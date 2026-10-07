सिमुलतला आवासीय विद्यालय: 9 अक्तूबर को जारी होगा एडमिट कार्ड, 24 को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

परीक्षा कब आयोजित होगी?

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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

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एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?

कितनी सीटों पर होगा दाखिला?

बीएसईबी के अध्यक्ष त्यागराजन एसएम के अनुसार, सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 24 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 3:30 बजे तक चलेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। यानी उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 6 की मुख्य प्रवेश परीक्षा 2027-28 में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए ‘एडमिट कार्ड प्रारंभिक परीक्षा’ लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां विद्यार्थी को अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड या ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर ‘एडमिट कार्ड खोजें’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर प्रवेश पत्र दिखाई देने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें। सही जानकारी होने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।प्रवेश पत्र में परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा के दिन से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले इन सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। खासतौर पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। अगर एडमिट कार्ड में किसी जानकारी को लेकर कोई समस्या दिखाई देती है, तो विद्यार्थी को संबंधित आधिकारिक माध्यम से संपर्क करना चाहिए।सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार के जमुई जिले में स्थित एक प्रमुख आवासीय विद्यालय है। बिहार बोर्ड की ओर से यहां कक्षा 6 में दाखिले के लिए कुल 120 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें 60 सीटें छात्राओं और 60 सीटें छात्रों के लिए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए बिहार बोर्ड की ओर से प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता है। इसलिए विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़कर परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए।