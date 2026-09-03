एडवाइजरी: एनटीए को शिकायत कैसे भेजें? इन बातों का रखा ख्याल, तो जल्दी मिलेगा जवाब; जानें सही तरीका

NTA Candidate Advisory: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को हर दिन ईमेल और सामाजिक माध्यमों के जरिए बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं। एजेंसी के मुताबिक, इनमें कई शिकायतों में अभ्यर्थी की पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के बीच संबंधित अभ्यर्थी की जानकारी ढूंढना और समय पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है।

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इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने अभ्यर्थियों को शिकायत भेजने का सही तरीका बताया है, ताकि उनकी समस्या संबंधित विभाग तक पहुंचे और उसका समाधान जल्द किया जा सके।