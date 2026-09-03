दोबारा नहीं होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, इतने हजार का जुर्माना भी लगाया

क्या याचिकाकर्ताओं ने नीट पीजी परीक्षा दी थी?

सुनवाई के दौरान जस्टिस अलोक अराधे ने पूछा कि मौजूदा जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता खुद परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं। इस पर वकील ने बताया कि वे परीक्षा नहीं देना चाहते।



इस पर जस्टिस अराधे ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, "हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। सिर्फ दो और केस (ब्रीफ) पाने के लिए आप सोशल मीडिया पर केस ढूंढ रहे हैं। इतने सारे छात्र आपको फ़ोन करके जानकारी दे रहे हैं, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको एहसास है कि आप इस देश का कितना नुकसान कर रहे हैं?"



अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2026 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये की लागत लगा दी।