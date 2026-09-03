एससी: 9वीं के छात्रों की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र बोला- लागू करने पर काम जारी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह CBSE की तीन-भाषा नीति को लागू करने के तरीके पर काम कर रही है। इस नीति के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी।

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भाषा विकल्पों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की जरूरत

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि CBSE नीति को लागू करने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है और इसके लिए कुछ और समय चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया और मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी। यह देखते हुए कि बच्चों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए CBSE की तीन-भाषा वाली पॉलिसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया था।

कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की चिंता सिर्फ़ इसे लागू करने के तरीके को लेकर थी।



बेंच ने कहा था, "आप इनमें से कुछ समस्याओं पर फिर से विचार कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देर-सबेर इसे लागू करना ही होगा; इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जाए ताकि जो भी रुकावटें या बाधाएं आ रही हैं, उनका समाधान निकाला जा सके?"बेंच ने कहा था कि एक पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि उपलब्ध भाषा विकल्पों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन बुनियादी ढांचा कैसे तैयार किया जाए।