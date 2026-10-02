करियर: बीकॉम के बाद सिर्फ एमकॉम-एमबीए क्यों? ये पांच डिप्लोमा कोर्स खोल सकते हैं कमाई के नए रास्ते
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 02 Oct 2026 12:07 PM IST
सार
Best Diploma Courses After BCom: बीकॉम के बाद एमकॉम या एमबीए के अलावा कई डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं। जानें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग समेत 5 उपयोगी डिप्लोमा कोर्स।
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विस्तार
बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद छात्रों के सामने आगे की पढ़ाई और करियर के कई विकल्प होते हैं। आमतौर पर एमकॉम और एमबीए को आगे की पढ़ाई के लिए प्रमुख विकल्प माना जाता है। हालांकि, जो छात्र कम समय में किसी खास क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वे डिप्लोमा कोर्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग, फाइनेंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में ऐसे कई कोर्स उपलब्ध हैं। इनसे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार एक विशेष स्किल विकसित करने में मदद मिल सकती है।
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टैक्सेशन का डिप्लोमा क्यों चुनें?इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स से जुड़े नियमों में रुचि रखने वाले बीकॉम छात्रों के लिए टैक्सेशन से संबंधित डिप्लोमा उपयोगी हो सकता है। बीकॉम में पहले से कॉमर्स और अकाउंटिंग की बुनियादी जानकारी होने के कारण छात्रों के लिए टैक्स से जुड़े कई विषयों को समझना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इस तरह के कोर्स में टैक्स की गणना, जीएसटी और संबंधित नियमों की जानकारी दी जा सकती है। आगे चलकर छात्र अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े काम के लिए अपनी स्किल विकसित कर सकते हैं।
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फाइनेंशियल अकाउंटिंगअकाउंटिंग में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक विकल्प हो सकता है। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और वित्तीय विवरणों को समझने जैसी व्यावहारिक जानकारी दी जा सकती है। बीकॉम के दौरान पढ़ी गई अकाउंटिंग की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए यह कोर्स मददगार हो सकता है। इस क्षेत्र में अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट जैसे पदों से जुड़े करियर विकल्प तलाशे जा सकते हैं।
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