नीट एसएस काउंसलिंग 2025: विशेष स्ट्रे राउंड का सीट आवंटन जारी, 795 सीटें मिलीं, अब आगे क्या करना होगा?

कैसे देखें सीट आवंटन परिणाम?

उम्मीदवार कुछ आसान चरणों में विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के चरण:

एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

सुपर स्पेशियलिटी काउंसलिंग वाले भाग में जाएं।

नीट एसएस 2025 विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अस्थायी सीट आवंटन परिणाम के लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई जानकारी, जैसे नीट एसएस रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें।

स्क्रीन पर अपना सीट आवंटन परिणाम देखें।

आवंटित पाठ्यक्रम और कॉलेज की जानकारी जांचें।

परिणाम डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।



सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात निर्धारित समय सीमा का पालन करना है। उन्हें 6 अक्तूबर 2026 से पहले अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करके प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। साथ ही, दस्तावेज सत्यापन और संस्थान की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।