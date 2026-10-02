नीट एसएस काउंसलिंग 2025: विशेष स्ट्रे राउंड का सीट आवंटन जारी, 795 सीटें मिलीं, अब आगे क्या करना होगा?
NEET SS Counselling 2025: नीट एसएस 2025 के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी हो गया है। डीएम, एमसीएच और डीएनबी एसएस पाठ्यक्रमों के लिए 795 सीटें आवंटित की गई हैं। चयनित उम्मीदवारों को 6 अक्तूबर 2026 तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
विस्तार
NEET SS Counselling 2025: चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ने नीट एसएस 2025 विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। इस चरण में डीएम, एमसीएच और डीएनबी एसएस पाठ्यक्रमों के लिए कुल 795 सीटें आवंटित की गई हैं। सीट पाने वाले उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर अपने आवंटित संस्थान में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उम्मीदवारों को कब तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा?
- नीट एसएस काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 6 अक्तूबर 2026 तक अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना सीट आवंटन परिणाम ध्यान से देखें और एमसीसी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें।
प्रवेश के लिए कौन-कौन से काम पूरे करने होंगे?
सीट आवंटित होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवंटित संस्थान की प्रवेश संबंधी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- आवंटित कॉलेज में समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करना
- जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कराना
- संस्थान की ओर से बताई गई अन्य प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना
- प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े एमसीसी के निर्देशों का पालन करना
कैसे देखें सीट आवंटन परिणाम?
उम्मीदवार कुछ आसान चरणों में विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के चरण:
- एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- सुपर स्पेशियलिटी काउंसलिंग वाले भाग में जाएं।
- नीट एसएस 2025 विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अस्थायी सीट आवंटन परिणाम के लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी, जैसे नीट एसएस रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें।
- स्क्रीन पर अपना सीट आवंटन परिणाम देखें।
- आवंटित पाठ्यक्रम और कॉलेज की जानकारी जांचें।
- परिणाम डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात निर्धारित समय सीमा का पालन करना है। उन्हें 6 अक्तूबर 2026 से पहले अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करके प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। साथ ही, दस्तावेज सत्यापन और संस्थान की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।
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