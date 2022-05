{"_id":"6272175e7ed0ff19e41c2a45","slug":"nit-jamshedpur-gives-facility-to-students-to-complete-their-engineering-degree-in-8-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"Engineering: अब आठ सालों में भी पूरी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की डिग्री, एनआईटी जमशेदपुर ने दी छात्रों को सुविधा","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 04 May 2022 11:36 AM IST