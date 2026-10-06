टोरंटो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप: पीएचडी छात्रों के लिए 956 करोड़ की योजना, किसे मिलेंगे हर साल 77 लाख रुपये?

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योजना शुरू करने का मकसद क्या है?

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छात्रों को शोध में क्या सुविधा मिलेगी?

पैसा कहां से आया है?

कितने छात्रों को मिलेगा लाभ?

टोरंटो विश्वविद्यालय कितना बड़ा है?

इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित छात्र को हर साल 80,000 डॉलर यानी करीब 77 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। एक छात्र को चार साल में कुल 3.2 लाख डॉलर यानी करीब 3.08 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह छात्र अपनी पीएचडी के दौरान आर्थिक सहायता के साथ अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह आर्थिक पैकेज अमेरिका और ब्रिटेन के प्रमुख शोध विश्वविद्यालयों की ओर से दिए जाने वाले छात्रवृत्ति पैकेज के स्तर का है।विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के अनुसार, इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य दुनिया और कनाडा के बेहतरीन पीएचडी छात्रों को टोरंटो विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना है। ऐसे छात्रों के शोध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो वर्तमान समय की जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्यालय का मानना है कि इस योजना से शोध और नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य के ऐसे विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो समाज और देश के विकास में योगदान देंगे।इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम में शामिल पीएचडी छात्रों को एक नहीं, बल्कि दो संकाय मार्गदर्शकों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों को जोड़कर शोध करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय के अनुसार, इसका उद्देश्य छात्रों में व्यापक और अलग-अलग विषयों से जुड़ी विशेषज्ञता विकसित करना है। इससे ऐसे शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसका असर एक से अधिक क्षेत्रों पर पड़ सकता है।विश्वविद्यालय के अनुसार, कनाडा के एक पारिवारिक न्यास ने इस कार्यक्रम के लिए 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 478 करोड़ रुपये का दान दिया है। यह न्यास लंबे समय से टोरंटो विश्वविद्यालय और कनाडा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र का समर्थन करता रहा है। विश्वविद्यालय ने इस दान से मिलने वाली वार्षिक राशि के बराबर योगदान देने का फैसला किया है। इस तरह पूरी छात्रवृत्ति योजना का कुल मूल्य 100 मिलियन डॉलर हो गया है।रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2027 से हर साल 12 या 13 नए छात्रों को चार साल के लिए इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम के चौथे वर्ष की शुरुआत तक कुल 50 छात्र इस छात्रवृत्ति योजना का हिस्सा होंगे। विश्वविद्यालय ने कहा है कि इसके बाद भी 50 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की संख्या लगातार बनाए रखी जाएगी।टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह टोरंटो शहर में स्थित है और क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में इसे 32वां स्थान मिला है। क्यूएस की विषयवार विश्व रैंकिंग 2026 में विश्वविद्यालय कनाडा में पहले स्थान पर रहा। पांच व्यापक विषय क्षेत्रों में भी इसे दुनिया के शीर्ष 17 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया था।