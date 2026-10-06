टोरंटो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप: पीएचडी छात्रों के लिए 956 करोड़ की योजना, किसे मिलेंगे हर साल 77 लाख रुपये?
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:53 AM IST
सार
University of Toronto Scholarship: कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के पीएचडी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। योजना के तहत हर छात्र को चार साल में करीब 3.08 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। आइए जानते हैं विस्तार से...
विज्ञापन
विस्तार
कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय ने दुनिया भर से प्रतिभाशाली पीएचडी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 956 करोड़ रुपये की नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसका नाम प्रेसिडेंट्स इंपैक्ट स्कॉलरशिप रखा गया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, यह कनाडा में अपनी तरह की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य कनाडा और दुनिया के अलग-अलग देशों से ऐसे शोध छात्रों को आकर्षित करना है, जिनका शोध आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित है।
इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित छात्र को हर साल 80,000 डॉलर यानी करीब 77 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। एक छात्र को चार साल में कुल 3.2 लाख डॉलर यानी करीब 3.08 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह छात्र अपनी पीएचडी के दौरान आर्थिक सहायता के साथ अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह आर्थिक पैकेज अमेरिका और ब्रिटेन के प्रमुख शोध विश्वविद्यालयों की ओर से दिए जाने वाले छात्रवृत्ति पैकेज के स्तर का है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित छात्र को हर साल 80,000 डॉलर यानी करीब 77 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। एक छात्र को चार साल में कुल 3.2 लाख डॉलर यानी करीब 3.08 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह छात्र अपनी पीएचडी के दौरान आर्थिक सहायता के साथ अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह आर्थिक पैकेज अमेरिका और ब्रिटेन के प्रमुख शोध विश्वविद्यालयों की ओर से दिए जाने वाले छात्रवृत्ति पैकेज के स्तर का है।
विज्ञापन
योजना शुरू करने का मकसद क्या है?विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के अनुसार, इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य दुनिया और कनाडा के बेहतरीन पीएचडी छात्रों को टोरंटो विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना है। ऐसे छात्रों के शोध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो वर्तमान समय की जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्यालय का मानना है कि इस योजना से शोध और नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य के ऐसे विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो समाज और देश के विकास में योगदान देंगे।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X