विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी कानूनी मान्यता और पाठ्यक्रम की वैधता जांचने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि केवल विज्ञापन, वेबसाइट, ब्रोशर या सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर संस्थान की मान्यता पर भरोसा न करें। इसके लिए आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।

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