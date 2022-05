{"_id":"6279b8aedddd6e05eb45dc0f","slug":"new-board-formed-to-improve-jee-mains-advanced","type":"story","status":"publish","title_hn":"JEE Mains: जेईई मेंस-एडवांस को बेहतर बनाने के लिए नया बोर्ड बना, कई राज्यों के प्रतिनिधियों को किया गया शामिल","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 10 May 2022 06:28 AM IST