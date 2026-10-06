जामिया: आईआईटी मद्रास की साझेदारी से बदलेगा छात्रों का भविष्य? इन नए विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई का मिलेगा मौका

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

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कितने समय के होंगे पाठ्यक्रम?

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कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे?

तकनीकी क्षेत्र में क्या सीखेंगे?

प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा?

छात्रों को क्या फायदा होगा?

इस कार्यक्रम में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से होने वाले पाठ्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को स्कूली पढ़ाई से आगे अलग-अलग विषयों की शुरुआती समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्र अपनी रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों को समझ सकेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में केवल पारंपरिक विषय ही नहीं, बल्कि तकनीक, प्रबंधन और मानविकी से जुड़े कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम के तहत आठ सप्ताह की अवधि वाले ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को इस तरह तैयार किया गया है कि स्कूली छात्र घर से ही संबंधित विषयों की जानकारी हासिल कर सकें। गणित-विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, मानविकी और प्रबंधन जैसे व्यापक क्षेत्रों के माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा के संभावित विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी।छात्रों को डेटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र एवं वित्त, कानून, डिजिटल मानविकी, पारिस्थितिकी और फोरेंसिक विज्ञान जैसे विषयों को समझने का मौका मिलेगा। इन विषयों के जरिए विद्यार्थियों को भविष्य में तेजी से उभर रहे क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी। इससे वे यह समझ सकेंगे कि किसी विषय में आगे पढ़ाई करने के लिए किस तरह की जानकारी और कौशल की जरूरत हो सकती है।कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, वास्तुकला एवं डिजाइन, उत्पाद डिजाइन और जैविक प्रणाली जैसे विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले छात्रों को संबंधित विषयों की बुनियादी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी। इस तरह कार्यक्रम विज्ञान और तकनीक के साथ डिजाइन तथा जैविक विज्ञान जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को भी छात्रों के सामने रखेगा।ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को निर्धारित असाइनमेंट और परीक्षा पूरी करनी होगी। जो छात्र पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें आईआईटी मद्रास सीओडीई की ओर से ई-प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण होगा और उन्हें अपने सीखने के अनुभव को दर्ज करने में मदद करेगा।इस पहल से छात्रों को स्कूली स्तर पर ही उच्च शिक्षा और कॅरियर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को समझने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से वे अपनी रुचि के विषयों की शुरुआती जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही, असाइनमेंट और परीक्षा के जरिए सीखने की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों का परिचय मिलने से छात्रों को भविष्य में विषय और कॅरियर से जुड़े विकल्पों पर विचार करने में मदद मिल सकती है।