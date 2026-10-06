जामिया: आईआईटी मद्रास की साझेदारी से बदलेगा छात्रों का भविष्य? इन नए विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई का मिलेगा मौका
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:09 AM IST
सार
जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने छात्रों के कॅरियर और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए आईआईटी मद्रास के स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम से साझेदारी की है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कई विषयों में ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करने का मौका मिलेगा।
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विस्तार
जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने छात्रों को उच्च शिक्षा और कॅरियर के अलग-अलग विकल्पों से परिचित कराने के लिए आईआईटी मद्रास के स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ उन क्षेत्रों की जानकारी देना है, जिनमें वे आगे चलकर उच्च शिक्षा और कॅरियर बना सकते हैं। कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न विषयों से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सीखने का अवसर मिलेगा।
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किन छात्रों को मिलेगा मौका?इस कार्यक्रम में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से होने वाले पाठ्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को स्कूली पढ़ाई से आगे अलग-अलग विषयों की शुरुआती समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्र अपनी रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों को समझ सकेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम में केवल पारंपरिक विषय ही नहीं, बल्कि तकनीक, प्रबंधन और मानविकी से जुड़े कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
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कितने समय के होंगे पाठ्यक्रम?स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम के तहत आठ सप्ताह की अवधि वाले ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को इस तरह तैयार किया गया है कि स्कूली छात्र घर से ही संबंधित विषयों की जानकारी हासिल कर सकें। गणित-विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, मानविकी और प्रबंधन जैसे व्यापक क्षेत्रों के माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा के संभावित विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी।
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