एनटीए को जवाबदेह बनाने की तैयारी: संसदीय समिति ने बताई पेपर लीक रोकने की राह, क्या सुझाव दिए?

पेपर लीक रोकने में प्रश्न बैंक क्यों अहम है?

समिति ने प्रश्न बैंक में निवेश को लंबे समय में पेपर लीक रोकने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक बताया। रिपोर्ट के अनुसार, बार-बार एक ही प्रश्नों का इस्तेमाल करना या हर साल परीक्षकों से नए प्रश्नपत्र तैयार करवाना परीक्षा की निष्पक्षता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।



समिति ने सुझाव दिया कि एनटीए एक बड़ा और विविध प्रश्न बैंक बनाए, जिसे लगातार अपडेट किया जाए। इससे प्रश्नपत्र तैयार करते समय प्रश्नों का चयन ऐसे तरीके से किया जा सकेगा कि प्रश्न तैयार करने वालों को पहले से यह जानकारी न हो कि अंतिम प्रश्नपत्र में कौन-से सवाल शामिल होंगे।



समिति की सिफारिशों का उद्देश्य एनटीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, परीक्षा सुरक्षा मजबूत करना और संसद के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केवल तकनीकी बदलाव पर्याप्त नहीं हैं; पर्याप्त कर्मचारी, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।