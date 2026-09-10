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नीट यूजी 2026: काउंसलिंग के दूसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन जारी, कब आएगा अंतिम परिणाम? यहां जानें

Thu, 10 Sep 2026 08:14 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 08:14 PM IST
सार

NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एमबीबीएस और बीडीएस सीट का आवंटन देख सकते हैं। अंतिम परिणाम 11 सितंबर को जारी होगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को तय समय में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
 

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NEET UG Counselling 2026 Round 2 Provisional Seat Allotment Released, Final Result on September 11
MCC NEET UG Counselling 2026 - फोटो : L- Adobe Stock, R- mcc.nic.in.

विस्तार
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NEET UG Counselling 2026: चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अपना एमबीबीएस और बीडीएस सीट आवंटन देख सकते हैं।

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यह सीट आवंटन 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत उपलब्ध सीटों के लिए तैयार किया गया है। सीट आवंटन में अभ्यर्थी की नीट यूजी रैंक, श्रेणी, काउंसलिंग के दौरान भरे गए विकल्प, उपलब्ध सीटों और लागू नियमों को ध्यान में रखा गया है। अभ्यर्थियों को अस्थायी आवंटन की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। अभी अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा।

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अंतिम सीट आवंटन परिणाम कब आएगा?

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का अंतिम सीट आवंटन परिणाम 11 सितंबर 2026 को जारी किया जाना निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में सीट मिलती है, उन्हें आवंटित चिकित्सा या दंत चिकित्सा कॉलेज में जाकर प्रवेश की जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तय समय सीमा में कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करने या प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट प्रभावित हो सकती है।

नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे चरण की जरूरी तारीखें कौन सी हैं?

दूसरे चरण की काउंसलिंग से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

 
प्रक्रिया तारीख
पंजीकरण और शुल्क भुगतान 3 से 8 सितंबर 2026
विकल्प भरना 3 से 9 सितंबर 2026
विकल्प लॉक करना 8 सितंबर शाम 4 बजे से 9 सितंबर सुबह 10 बजे तक
सीट आवंटन प्रक्रिया 9 से 10 सितंबर 2026
दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम 11 सितंबर 2026
आवंटन पत्र डाउनलोड 12 सितंबर 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग/प्रवेश 12 से 18 सितंबर 2026
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अस्थायी सीट आवंटन परिणाम कैसे देखें?

अभ्यर्थी एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दूसरे चरण का अस्थायी परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे:

  • एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  • आधिकारिक पोर्टल पर यूजी मेडिकल टैब खोलें।
  • वर्तमान गतिविधियां वाले भाग में जाएं।
  • यूजी राउंड 2 काउंसलिंग 2026 के अस्थायी परिणाम वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • अस्थायी सीट आवंटन परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • इसमें अपनी रैंक, आवंटित कोटा, संस्थान, पाठ्यक्रम और टिप्पणी की जानकारी जांचें।
  • पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थियों को आगे क्या करना होगा?

अभी जारी परिणाम अस्थायी है, इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम सीट आवंटन परिणाम का इंतजार करना चाहिए। अंतिम परिणाम 11 सितंबर को आने के बाद सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 12 सितंबर से आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

कॉलेज में रिपोर्टिंग और प्रवेश की प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 तक पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज और काउंसलिंग से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए, ताकि निर्धारित समय सीमा न छूटे।

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