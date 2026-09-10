नीट यूजी 2026: काउंसलिंग के दूसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन जारी, कब आएगा अंतिम परिणाम? यहां जानें

NEET UG Counselling 2026: चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अपना एमबीबीएस और बीडीएस सीट आवंटन देख सकते हैं।

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यह सीट आवंटन 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत उपलब्ध सीटों के लिए तैयार किया गया है। सीट आवंटन में अभ्यर्थी की नीट यूजी रैंक, श्रेणी, काउंसलिंग के दौरान भरे गए विकल्प, उपलब्ध सीटों और लागू नियमों को ध्यान में रखा गया है। अभ्यर्थियों को अस्थायी आवंटन की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। अभी अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा।