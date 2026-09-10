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स्कूल की छुट्टी: ब्रिक्स सम्मेलन के चलते 11 सितंबर को दिल्ली के विद्यालय बंद, किन स्कूलों पर लागू फैसला?

Thu, 10 Sep 2026 07:52 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 07:52 PM IST
सार

Delhi Schools Closed: दिल्ली में 11 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। यह फैसला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा, यातायात और वीआईपी आवाजाही की तैयारियों के बीच लिया गया। इस दौरान कई सड़कों पर यातायात में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि यह फैसला किन स्कूलों पर लागू होता है।
 

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Delhi Schools Are Closed on September 11 Amid BRICS Leaders’ Summit Security Arrangements, Check Details Here
स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
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Delhi Schools Closed: दिल्ली में शुक्रवार, 11 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने रविवार को जारी एक परिपत्र में 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया था। यह फैसला 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए लिया गया है।

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शहर में विदेशी नेताओं, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और सुरक्षा बलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आधिकारिक काफिलों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है।

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किन स्कूलों पर लागू होता है फैसला?

यह अवकाश दिल्ली शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा।

स्कूल बंद रखने से क्या होगा?

  • 11 सितंबर को केवल स्कूल ही नहीं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है।
  • स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बंद रखने से सड़कों पर रोजाना आने-जाने वाले लोगों की संख्या कम होने की उम्मीद है।
  • इससे सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को संभालने में अधिकारियों को मदद मिलेगी।


इसका सीधा मतलब है कि 11 सितंबर को नियमित कक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि, परीक्षा, कक्षा या किसी दूसरी तय गतिविधि को लेकर छात्र और अभिभावक अपने स्कूल की ओर से जारी सूचना जरूर देखें।

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छात्रों और अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स्कूल बंद होने के बावजूद छात्रों और अभिभावकों को अपने स्कूल की ओर से आने वाली सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। परीक्षा, गृहकार्य या किसी अन्य निर्धारित गतिविधि में बदलाव होने पर स्कूल अलग से जानकारी दे सकता है।

ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां तेज होने के साथ दिल्ली में स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का उद्देश्य सड़कों पर दबाव कम करना है। इससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में प्रशासन को मदद मिलने की उम्मीद है।

ब्रिक्स क्या है? (What Is BRICS)

ब्रिक्स (BRICS) दुनिया के प्रमुख उभरते हुए विकासशील देशों का एक अंतरराष्ट्रीय और अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें ये देश शामिल हैं:

  • ब्राजील (Brazil)
  • रूस (Russia)
  • भारत (India)
  • चीन (China)
  • दक्षिण अफ्रीका (South Africa)


शुरुआत में यह BRIC था, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के जुड़ने के बाद ब्रिक्स हुआ। हाल के वर्षों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के शामिल होने से अब इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई है।

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