स्कूल की छुट्टी: ब्रिक्स सम्मेलन के चलते 11 सितंबर को दिल्ली के विद्यालय बंद, किन स्कूलों पर लागू फैसला?

Delhi Schools Closed: दिल्ली में शुक्रवार, 11 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने रविवार को जारी एक परिपत्र में 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया था। यह फैसला 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए लिया गया है।

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शहर में विदेशी नेताओं, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और सुरक्षा बलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आधिकारिक काफिलों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है।