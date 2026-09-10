सीजेपी आंदोलन: नीट प्रदर्शन मामले में समिति बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, क्यों नहीं मानी पुनर्गठन की मांग?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप लगाए गए हैं। ये प्रदर्शन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में हुए थे। दूसरी ओर, पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की ओर से हिंसा के आरोप भी लगाए गए हैं।



दिल्ली में 20 जुलाई को संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियों और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था।



छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुआ यह प्रदर्शन कई शहरों तक फैल गया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी।



यह आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगें स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया था।