एफएमजीई अक्तूबर 2026: कल शुरू होगा विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन, क्या है लास्ट डेट? यहां जानें
FMGE October 2026: विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 25 सितंबर रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 31 अक्तूबर को होगी, जबकि परिणाम 30 नवंबर तक जारी किया जाना है। पूरी जानकारी पढ़ें...
विस्तार
FMGE October 2026: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। यह सूचना 10 सितंबर 2026 को जारी की गई है। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी स्पष्ट कर दी गई हैं।
आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना पुस्तिका ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। इसमें पात्रता, आवेदन शुल्क और परीक्षा की पूरी व्यवस्था से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी।
आवेदन की तारीख और परीक्षा की तारीख क्या है?
अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आवेदन और परीक्षा से जुड़ा पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:
|विवरण
|तारीख और समय
|सूचना पुस्तिका उपलब्ध होने का समय
|11 सितंबर 2026, शाम 5 बजे से
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|11 सितंबर 2026, शाम 5 बजे से
|ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख
|25 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे तक
|परीक्षा की तारीख
|31 अक्तूबर 2026
|परिणाम जारी होने की अंतिम निर्धारित तारीख
|30 नवंबर 2026 तक
आवेदन से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा?
- एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को आवेदन शुरू करने से पहले सूचना पुस्तिका को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है।
- आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले पात्रता और अन्य जरूरी शर्तों को समझना जरूरी होगा।
- अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
- 25 सितंबर 2026 को रात 11:55 बजे के बाद किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसलिए अभ्यर्थियों को आखिरी समय तक आवेदन टालने से बचने की सलाह दी गई है। अंतिम समय में तकनीकी समस्या या अधिक संख्या में आवेदन के कारण होने वाली परेशानी से बचने के लिए आवेदन पहले ही पूरा करना बेहतर रहेगा।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें एक नजर में
- इंफोर्मेशन बुलेटिन 11 सितंबर को शाम 5 बजे से उपलब्ध होगा।
- आवेदन भी 11 सितंबर को शाम 5 बजे से शुरू होगा।
- आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे है।
- परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को होगी।
- परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित होगी।
- आवेदन से पहले सूचना पुस्तिका पढ़ना जरूरी है।
- तकनीकी या भुगतान संबंधी समस्या के लिए एनबीईएमएस सहायता केंद्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पात्रता और दस्तावेज से जुड़े सवाल आधिकारिक संचार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं।
- परिणाम 30 नवंबर 2026 तक जारी किया जाना है।
परीक्षा किस तरीके से होगी?
- विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा अक्तूबर 2026 सत्र की परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से होगी।
- एनबीईएमएस देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करेगा। यानी परीक्षा के लिए कागज पर आधारित परीक्षा का विकल्प नहीं होगा।
आवेदन या तकनीकी समस्या होने पर कहां संपर्क करें?
आवेदन भरने के दौरान तकनीकी समस्या या भुगतान से जुड़ी परेशानी होने पर अभ्यर्थी एनबीईएमएस की सहायता व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन और तकनीकी समस्याओं के लिए:
- एनबीईएमएस अभ्यर्थी सहायता केंद्र: +91-7996165333
भुगतान विफल होने या भुगतान द्वार से जुड़ी समस्या की शिकायत आधिकारिक अभ्यर्थी लॉगिन के माध्यम से की जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी को पात्रता या जमा किए गए दस्तावेज की वैधता से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो वह एनबीईएमएस के आधिकारिक संचार वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकता है।
आधिकारिक जानकारी कहां से मिलेगी?
एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट जानकारी और अफवाहों पर भरोसा न करने की सलाह दी है। परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए।
अभ्यर्थी एनबीईएमएस के आधिकारिक सामाजिक माध्यम खातों पर भी सत्यापित जानकारी देख सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- व्हाट्सऐप पर NBEMS
- एक्स पर NBEMS_Official
- इंस्टाग्राम पर nbems_official
- यूट्यूब पर NBEMS_Official
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