एफएमजीई अक्तूबर 2026: कल शुरू होगा विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन, क्या है लास्ट डेट? यहां जानें

FMGE October 2026: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। यह सूचना 10 सितंबर 2026 को जारी की गई है। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी स्पष्ट कर दी गई हैं।

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आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना पुस्तिका ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। इसमें पात्रता, आवेदन शुल्क और परीक्षा की पूरी व्यवस्था से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी।