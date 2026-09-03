नीट यूजी 2026: दो अभ्यर्थियों का रिजल्ट 24 घंटे में जारी करेगा एनटीए, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिया आदेश?

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की एकल पीठ ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को उन लोगों के रूप में नहीं माना जा सकता, जिनके खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी साबित हो चुकी है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र की अभी कानून के अनुसार जांच होनी बाकी है।



हाईकोर्ट ने कहा, "इस चरण में याचिकाकर्ताओं को ऐसे व्यक्ति के तौर पर नहीं माना जा सकता जिन पर आपराधिक दोष साबित हुआ हो या जिन्हें किसी गैर-कानूनी काम का दोषी पाया गया हो।"



न्यायमूर्ति सिंह आदित्य विनोद स्वामी और एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में नीट यूजी 2026 (री-नीट) के परिणाम जारी करने और चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी।