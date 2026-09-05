13 साल बाद वही परिसर: गिलास आधा भरा या खाली? मोदी ने बताया था तीसरा रास्ता, क्या था 2013 का चर्चित भाषण?

2013 में क्या था उस भाषण का विषय?

फरवरी 2013 में मोदी ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ‘वैश्विक परिदृश्य में उभरते कारोबारी मॉडल’ विषय पर भाषण दिया था। हालांकि उनका संबोधन सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं था। उन्होंने शासन व्यवस्था, युवाओं और भारत की संभावनाओं पर भी बात की थी।



उस समय मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चौथा कार्यकाल शुरू कर चुके थे। वह अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ ही समय बाद उनकी राजनीतिक यात्रा राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और इसके बाद वह 2014, 2019 और 2024 में पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बने।