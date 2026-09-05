एसआरसीसी: पीएम मोदी ने किसे कहा 'ओजी', क्या होता है इसका मतलब? अरुण जेटली-संजीव सान्याल का भी किया जिक्र

100 साल पूरे होने पर एसआरसीसी को क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति 100 साल जीता है तो उसे अनुभव का सागर माना जाता है। वहीं, जब कोई संस्थान 100 साल पूरे करता है तो वह उपलब्धियों और प्रेरणा का सागर बन जाता है।



उन्होंने कहा कि 100 साल की यात्रा में एसआरसीसी ने कई पीढ़ियों को तैयार किया और उन्हें बेहतर भविष्य से जोड़ा। यहां आने वाले विद्यार्थियों ने पढ़ाई की और यहां से निकलने के बाद बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों और नेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।