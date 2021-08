नीट 2021: स्थगित हो सकती है परीक्षा, सोशल मीडिया पर फिर उठी मांग, यहां जानिए असली वजह

मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के आसपास निर्धारित है, छात्र सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12वीं की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से 15 सितंबर तक निर्धारित है। नीट 2021 के एक दिन बाद 13 सितंबर को सीबीएसई के छात्र गणित का पेपर देंगे। अन्य राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं जैसे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएसटी सीईटी) 2021, कर्नाटक की सीओएमईडीके परीक्षा, ओडिशा जेईई और मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षाएं भी नीट 2021 के आसपास निर्धारित हैं।

ठीक एक दिन बाद है गणित की परीक्षा

कई छात्रों ने बताया है कि 13 सितंबर को होने वाली आईसीएआर की परीक्षा नीट 2021 के ठीक एक दिन बाद है और छात्र एक दिन में एक केंद्र से दूसरे केंद्र नहीं जा सकेंगे। वहीं 13 सितंबर को सीबीएसई का गणित का पेपर भी आयोजित किया जाएगा।

Please postpone neet ug2021 till October, because several national exam date clashing. Hope one month or 2-3 week postponement don't effect academic calendar, last yr neet 2020 was on 14 th Oct. So hope #PostponeNEETUGtillOctober don't effect. @DG_NTA @dpradhanbjp

Please sir Physics, maths improvement and Comed K exams are clashing.

All we want is NEET UG 2021 to be conducted in October#StudentsRequestNEETUGpostponement#PostponeNeetugSeptoOct@dpradhanbjp