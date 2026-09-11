युवा कार्यक्रम: भारत के एनसीसी कैडेट्स पहुंचे सिंगापुर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में दिखाई देश की संस्कृति

भारत के नेशनल कैडेट कोर (NCC) के कैडेट्स के एक दल ने एक हफ्ते के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान सिंगापुर के मल्टी-कल्चरल समाज, राष्ट्रीय विकास और अपने देश के साथ उसके डिप्लोमैटिक संबंधों को करीब से जाना।

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सिंगापुर की संस्कृति और इतिहास से रूबरू हुए NCC कैडेट्स

दो अधिकारियों और 10 कैडेट्स वाली इस टीम ने 'यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (YEP) 2026' के तहत 30 अगस्त से 5 सितंबर तक सिंगापुर का दौरा किया। इस प्रोग्राम का मकसद युवाओं के बीच इंटरनेशनल समझ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दोस्ती और लीडरशिप को बढ़ावा देना था।

शुक्रवार को प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक अखबार ‘तबला!’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम में भारत, सिंगापुर, ब्रुनेई और हांगकांग के लोग शामिल हुए। इससे कैडेट्स को दूसरे देशों के युवाओं से बातचीत करने और उनकी संस्कृति, रहन-सहन और सामाजिक सोच को समझने का मौका मिला।

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इस दौरे में राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृति को करीब से जानना, एडवेंचर और अनुभव से सीखना शामिल था। सिंगापुर डिस्कवरी सेंटर में कैडेट्स ने शहर-देश (सिटी-स्टेट) के इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, विकास और भविष्य की उम्मीदों के बारे में जाना। रैफल्स प्लेस और मरीना बे के दौरे से उन्हें सिंगापुर के एक आधुनिक शहर-देश में बदलने की प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिला।कैडेट्स ने मलय मूल के कैम्पोंग ग्लैम, बुगिस स्ट्रीट, चाइनाटाउन, लिटिल इंडिया और होटल व टूरिस्ट बेल्ट 'ऑर्चर्ड रोड' जैसी ऐतिहासिक और खास जगहों को भी देखा। उन्होंने सिंगापुर की मल्टी-कल्चरल पहचान और शहर में अलग-अलग समुदायों के मिल-जुलकर रहने के तरीके को खुद अनुभव किया।